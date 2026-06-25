Japón, California y Venezuela son sorprendidos por terremotos

Una inusual coincidencia de actividad sísmica puso en alerta a distintas regiones del mundo durante las últimas horas. Japón, California, en Estados Unidos, y Venezuela registraron terremotos de consideración en una misma jornada, lo que provocó dudas entre usuarios de redes sociales sobre una posible relación entre los eventos.

Aunque los movimientos telúricos ocurrieron con pocas horas de diferencia, especialistas han señalado que se trata de fenómenos independientes originados en sistemas tectónicos distintos.

Sin embargo, la coincidencia temporal ha despertado interés debido a que los tres países se encuentran en zonas con antecedentes de fuerte actividad sísmica.

¿Dónde y de cuánto fueron los terremotos?

El evento más intenso se registró en Venezuela, donde un terremoto de magnitud 7.5 sacudió el noreste del país durante la mañana del 25 de junio. El movimiento tuvo como epicentro una zona cercana a las costas venezolanas y fue percibido en varias ciudades, además de sentirse en países vecinos del Caribe.

Horas antes también se había reportado otro sismo de magnitud 7.2 en la misma región, lo que incrementó la preocupación entre la población y activó operativos de emergencia.

En Japón, un terremoto de magnitud 6.9 ocurrió frente a las costas de la isla de Hokkaido. Las autoridades emitieron alertas preventivas y realizaron inspecciones en infraestructura crítica, aunque los reportes iniciales señalaron daños limitados y un número reducido de personas lesionadas.

Mientras tanto, en California se registró un sismo de magnitud 5.8 que fue percibido en diversas localidades del estado. El movimiento provocó evacuaciones preventivas y revisiones de edificios, aunque hasta el momento no se han informado afectaciones graves.

CUATRO TERREMOTOS SACUDEN EL PLANETA EN MENOS DE 2 HORAS:



Doble sismo en #Venezuela (M 7.1 y M 7.2), Japón (M 6.9) y California (M 5.6) — 24/06/2026 pic.twitter.com/hfZmqTg3RM — DODI 👽 (@DODI_VZLA) June 25, 2026

¿Están relacionados estos terremotos?

La coincidencia entre los sismos llevó a muchas personas a preguntarse si existe una conexión entre ellos. No obstante, expertos en geología y sismología explican que no hay evidencia científica que demuestre una relación directa entre los movimientos ocurridos en Venezuela, Japón y California.

Cada uno de los terremotos se produjo en contextos geológicos diferentes. Japón se ubica sobre una compleja zona de subducción dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico; California está influenciada principalmente por la actividad de la falla de San Andrés; mientras que Venezuela se encuentra en el límite entre las placas del Caribe y Sudamérica.

🚨 En menos de 24 horas se registraron fuertes sismos:



🇻🇪 Venezuela (M 7.5 y 7.1)

🇯🇵 Japón (M 6.9)

🇺🇸 EEUU / California (M 5.6)

🇵🇪 Perú (M 4.6)

🇵🇭 Filipinas(M 4.9)

🇵🇬 Papúa Nueva Guinea (M 5.1)



Los expertos aclaran que son eventos independientes. 🌍👇 pic.twitter.com/u90IzGl6at — Irving (@IrvingPineda) June 25, 2026

Los especialistas señalan que la Tierra registra miles de sismos cada año y que, ocasionalmente, varios eventos importantes pueden coincidir en un mismo periodo sin que exista una conexión entre ellos.

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MSL