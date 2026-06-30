Sismo de magnitud 5 se registra al suroeste de Guasave, Sinaloa.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un sismo de magnitud preliminar 5, cuyo epicentro se localizó a 90 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa.

El fenómeno perturbador ocurrió exactamente a las 15:01:45 horas de este martes, activando los sistemas de monitoreo técnico del organismo institucional encargado de la vigilancia sísmica en el territorio nacional.

“Preliminar: SISMO Magnitud 5 Loc 90 km al SUROESTE de GUASAVE, SIN 30/06/26 15:01:45 Lat 24.88 Lon -108.93”, escribió el Sismológico en las redes sociales.

Preliminar: SISMO Magnitud 5 Loc 90 km al SUROESTE de GUASAVE, SIN 30/06/26 15:01:45 Lat 24.88 Lon -108.93 Pf 10 km pic.twitter.com/m93ogBls6u — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 30, 2026

Asimismo, los instrumentos de medición del SSN determinaron de manera preliminar que el foco del sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades estatales y de protección civil no han informado sobre daños o personas heridas por el temblor de este 30 de junio de 2026.

¿Por qué tiembla tanto en México?

La alta actividad sísmica que registra México responde a su ubicación geográfica. El territorio nacional se asienta sobre la confluencia de cinco placas tectónicas, cuya interacción acumula y libera colosales cantidades de energía.

Cuando estos bloques colisionan, se traban o se deslizan entre sí, la presión contenida fractura la roca profunda, liberando ondas mecánicas que se manifiestan en la superficie en forma de terremotos.

El dinamismo del subsuelo mexicano está determinado por cinco estructuras principales:

Placa de Norteamérica: La estructura de mayor extensión, sobre la cual descansa la mayor parte de la masa continental del país.

Placa de Cocos: Bloque oceánico situado bajo el Pacífico que se desplaza de manera continua hacia el interior del territorio mexicano.

Placa de Rivera: Una microplaca oceánica localizada en las inmediaciones de las costas de Jalisco y Colima.

Placa del Pacífico: Unidad que abarca la península de Baja California y el fondo oceánico homónimo.

Placa del Caribe: Estructura que subyace en la región sureste y que impacta de manera directa al estado de Chiapas.

A nivel global, la República Mexicana se encuentra integrada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la franja con la actividad sísmica y volcánica más intensa del planeta, compartiendo características geodinámicas con naciones como Chile, Japón e Indonesia.

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JVR