Sismo magnitud 5.2 con epicentro en Guerrero enciende alertas telefónicas en algunos puntos de CDMX

Sismo con epicentro en Guerrero provocó encendido de alarmas telefónicas en algunas regiones de la CDMX.

Un sismo magnitud 5.2 con epicentro en San Marcos, Guerrero, fue perceptible en algunas zonas de la Ciudad de México, donde, incluso, se encendieron las alertas en los teléfonos celulares, sin que se escucharan los altavoces.

Usuarios en redes sociales y medios locales reportaron que, a las 12:20 horas, algunos habitantes de la Ciudad de México recibieron el alertamiento sísmico en sus teléfonos celulares. Por lo anterior, como marca el protocolo, iniciaron labores de evacuación y prevención.

Algunos reportaron haber percibido levemente el sismo, especialmente en la zona sur. Otros informaron que, por el contrario, no recibieron el alertamiento en sus teléfonos celulares ni escucharon los altavoces, ni percibieron el movimiento.

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Posteriormente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó que se registŕo un movimiento telúrico a la citada hora. Detalló que este fue magnitud 5.2, y que se localizó 25 kilómetros al oeste de San Marcos, Guerrero.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 25 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO 13/06/26 12:20:45 Lat 16.75 Lon -99.62 Pf 10 km pic.twitter.com/TcmtRRlbDc — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 13, 2026

Mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que, al corte de las 12:34 horas, no se registraban afectaciones en ninguna de las 16 alcaldías por el sismo.

Asimismo, confirmó que no se activaron los altavoces del alertamiento sísmico debido a que “la percepción fue muy ligera en algunas zonas de la ciudad”.

“No se activó la Alerta Sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos. Permanecemos atentos”, escribió la Secretaría en un mensaje.

Hemos establecido comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías, sin reporte de afectaciones.



La percepción fue muy ligera en algunas zonas de la ciudad.



No se activó la Alerta Sísmica porque la estimación de energía en los… https://t.co/CRX4J6pIe9 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 13, 2026

Recordar que este sábado, a las 13:00 horas, se llevará a cabo el Gran Desfile Mundialista sobre Paseo de la Reforma.

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