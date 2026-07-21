Asciende a 5 mil 346 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela

A casi un mes de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, el balance de víctimas continúa aumentando. Las autoridades informaron que el número de personas fallecidas ascendió a 5,346, luego de que en las últimas horas fueran localizados más cuerpos entre los escombros que dejaron los dos movimientos telúricos registrados el pasado 24 de junio.

En el nuevo reporte oficial, se confirmó que 16,740 personas resultaron heridas, mientras que miles de familias permanecen afectadas por la destrucción provocada por los sismos.

La emergencia continúa concentrándose en las labores de búsqueda, rescate y recuperación de cuerpos, así como en la atención a las personas que perdieron sus viviendas y en la reconstrucción de la infraestructura dañada.

Las autoridades venezolanas detallaron que 190 edificios colapsaron por completo, mientras que 856 inmuebles presentan distintos niveles de afectación, entre viviendas, hospitales, escuelas y edificios públicos.

🚨Asciende a 5,346 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela.



Las autoridades actualizaron el saldo del desastre, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate entre los escombros. Miles de personas permanecen desplazadas y las tareas de atención a los… pic.twitter.com/gCWC0D4Oxq — Azucena Uresti (@azucenau) July 22, 2026

A ello se suma la intensa actividad sísmica registrada desde el desastre. De acuerdo con el balance oficial, se han contabilizado 1,405 réplicas, lo que ha dificultado las operaciones de rescate y ha obligado a mantener amplias zonas bajo vigilancia.

El gobierno también informó que más de 2.1 millones de toneladas de escombros permanecen en proceso de remoción, una tarea que involucra a miles de elementos de protección civil, fuerzas armadas y brigadistas nacionales e internacionales.

En cuanto a la situación humanitaria, las cifras oficiales indican que 17,907 personas permanecen sin vivienda, mientras que 23,587 continúan alojadas en refugios temporales habilitados tras la emergencia.

Las autoridades aseguraron que 128,324 familias han recibido algún tipo de apoyo, que incluye alimentos, atención médica, medicamentos, agua potable y asistencia psicológica.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, registrados con apenas un minuto de diferencia el 24 de junio, provocaron una de las peores tragedias naturales en la historia reciente de Venezuela. Los estados de La Guaira, Miranda, Aragua y el Distrito Capital concentraron la mayor parte de los daños materiales y humanos.

Aunque las labores de búsqueda han disminuido conforme pasan las semanas, los equipos de rescate continúan trabajando en estructuras colapsadas donde aún existe la posibilidad de localizar víctimas.

Paralelamente, el gobierno venezolano puso en marcha un programa de reconstrucción y reubicación de familias damnificadas, con el objetivo de entregar miles de viviendas durante los próximos meses, mientras el país intenta recuperarse de una catástrofe que sigue dejando cifras cada vez más altas de muertos y afectados.

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MSL