Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, en imagen de archivo.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró la designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras.

El diplomático indicó que estás acciones reafirman el compromiso del Presidente estadounidense Donald Trump de desmantelar a las organizaciones narcoterroristas y todas las redes que las sostienen.

“Estos grupos, y cualquiera que los financie, los apoye o colabore con ellos o con cualquier otro cártel, rendirán cuentas”, dijo Ronald Johnson.

“Junto con México, estamos desarticulando el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas que amenazan a nuestras dos naciones”, agregó.

El Departamento de Estado de Estados Unidos designó a estos dos grupos delincuenciales como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados.

“El Cártel de Juárez y Los Viagras son cárteles narcoterroristas violentos que han cometido numerosos ataques contra estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles, incluida la masacre de 2019 en Sonora en la que nueve ciudadanos estadounidenses —tres adultos y seis niños— fueron asesinados por sicarios de La Línea, la facción dominante del Cártel de Juárez.

“La Administración Trump seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para proteger a nuestra nación, manteniendo las calles libres de veneno e interrumpiendo las fuentes de financiación de los narcoterroristas violentos”, dijo el Departamento de Estado.

Agregó que estás designaciones exponen y aíslan a entidades e individuos, negándoles el acceso al sistema financiero estadounidense y a los recursos necesarios para perpetrar atentados.

La designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras reafirma el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump de desmantelar a las organizaciones narcoterroristas y todas las redes que las sostienen. Estos grupos, y cualquiera que los financie,… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 16, 2026

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FGR