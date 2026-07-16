Embajador de EU en México

Ronald Johnson: Junto con México, estamos desarticulando el tráfico de drogas

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró la designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, en imagen de archivo.
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, en imagen de archivo. Foto: Cuartoscuro
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La Razón Online

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró la designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras.

El diplomático indicó que estás acciones reafirman el compromiso del Presidente estadounidense Donald Trump de desmantelar a las organizaciones narcoterroristas y todas las redes que las sostienen.

Estos grupos, y cualquiera que los financie, los apoye o colabore con ellos o con cualquier otro cártel, rendirán cuentas”, dijo Ronald Johnson.

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Junto con México, estamos desarticulando el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas que amenazan a nuestras dos naciones”, agregó.

El Departamento de Estado de Estados Unidos designó a estos dos grupos delincuenciales como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados.

“El Cártel de Juárez y Los Viagras son cárteles narcoterroristas violentos que han cometido numerosos ataques contra estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles, incluida la masacre de 2019 en Sonora en la que nueve ciudadanos estadounidenses —tres adultos y seis niños— fueron asesinados por sicarios de La Línea, la facción dominante del Cártel de Juárez.

“La Administración Trump seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para proteger a nuestra nación, manteniendo las calles libres de veneno e interrumpiendo las fuentes de financiación de los narcoterroristas violentos”, dijo el Departamento de Estado.

Agregó que estás designaciones exponen y aíslan a entidades e individuos, negándoles el acceso al sistema financiero estadounidense y a los recursos necesarios para perpetrar atentados.

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