‘Rendirán cuentas’: Ronald Johnson respalda sanciones de EU contra red vinculada al CJNG

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, respaldó las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al asegurar que quienes obtienen beneficios de las actividades del crimen organizado “rendirán cuentas”.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el diplomático afirmó que las medidas reafirman el compromiso del presidente Donald Trump para combatir el tráfico de fentanilo y la violencia generada por los cárteles del narcotráfico.

“Las sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas al CJNG reafirman el compromiso del presidente Donald Trump para poner fin al tráfico de fentanilo y a la violencia que generan los cárteles”, escribió.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 3029 del 30 de junio del 2026

Las sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas al CJNG reafirman el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump para poner fin al tráfico de fentanilo y a la violencia que generan los cárteles. El mensaje es claro: quienes se benefician del tráfico de… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 30, 2026

Johnson añadió que el mensaje del gobierno estadounidense es claro para quienes participan o se benefician de actividades ilícitas.

“Quienes se benefician del tráfico de drogas, el tráfico de armas, el robo de combustible o cualquier otra actividad delictiva que amenace a nuestros pueblos rendirán cuentas”, señaló.

El embajador también destacó la cooperación entre ambos países para enfrentar a las organizaciones criminales y aseguró que, bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, Estados Unidos y México trabajan de manera conjunta para fortalecer la seguridad de ambas naciones.

¿Por qué sancionó Estados Unidos a personas y empresas ligadas al CJNG?

Las sanciones fueron anunciadas por el gobierno de Estados Unidos como parte de su estrategia para debilitar las fuentes de financiamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales señaladas como responsables del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las medidas alcanzan a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente relacionadas con una red dedicada al robo y contrabando de combustible, conocido como huachicol, actividad que habría servido para financiar operaciones del CJNG.

Como parte de estas acciones, todos los bienes e intereses que las personas y empresas sancionadas tengan en Estados Unidos quedan bloqueados, además de que ciudadanos y compañías estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellas.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL