Embajador Ronald Johnson inaugura el décimo American Space de México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, inauguró este martes el Centro de Innovación CaliBaja en Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS), en Baja California. Así esta universidad se convirtió en sede del primer American Space de la península y el décimo en el país.

Johnson destacó la apertura del nuevo recinto como parte de la red encabezada por el Centro Benjamin Franklin de la Embajada estadounidense. El diplomático sostuvo que fue un “orgullo inaugurar” este nuevo recinto educativo en la península de Baja California.

La sede ofrecerá programas de aprendizaje, innovación, emprendimiento y enseñanza del idioma inglés, con una agenda orientada a estudiantes, emprendedores y comunidades interesadas en el desarrollo profesional.

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Centro de Innovación CaliBaja: Donde las Alianzas Generan Oportunidades pic.twitter.com/3qPFMkM7ln — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 23, 2026

CETYS Universidad, Qualcomm y Microsoft participan en este proyecto con certificaciones, capacitación y herramientas para fortalecer habilidades relacionadas con tecnología, talento e innovación en la región.

Para Johnson, la ubicación del centro tiene relevancia por el peso económico y académico de la región fronteriza. “No hay mejor lugar para este centro que la región de Baja California”, sostuvo.

Según la Embajada de Estados Unidos, American Spaces en México funciona como una red de espacios culturales y educativos creada junto con instituciones locales para acercar recursos, experiencias y programas de preparación laboral.

Además, el embajador vinculó la apertura con los 250 años de independencia de Estados Unidos y señaló que el nuevo centro busca ampliar oportunidades a ambos lados de la frontera.

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MSL