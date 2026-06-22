Embajador Ronald Johnson destaca decomiso ‘histórico’ de metanfetamina líquida en Sinaloa

Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destaca aseguramiento de metanfetamina líquida en Sinaloa.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, calificó como “histórico” el decomiso de 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida en Los Mochis, Sinaloa, y destacó la cooperación bilateral en materia de seguridad.

A través de la red social X, el diplomático consideró que el aseguramiento “representa un golpe significativo contra los cárteles y ayuda a proteger a las familias a ambos lados de la frontera”.

Para el embajador, el operativo refleja los resultados de la cooperación entre las administraciones de Donald Trump y Claudia Sheinbaum Pardo. “Es un recordatorio de que cuando nuestros países trabajan juntos, obtenemos resultados reales”, escribió.

Este decomiso histórico de 24,000 litros de metanfetamina líquida en Sinaloa representa un golpe significativo contra los cárteles y ayuda a proteger a las familias a ambos lados de la frontera. Es un recordatorio de que cuando nuestros países 🇺🇸🇲🇽 trabajan juntos, obtenemos… https://t.co/xQnqFFRqFF pic.twitter.com/9MwWsT7IzI — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 23, 2026

Estiman golpe de 9 mil mdp para el narco con decomiso

Más temprano, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que el reciente decomiso de metanfetamina líquida es el más grande realizado durante la administración de Claudia Sheinbaum, y el segundo en el registro histórico.

Aunque no se precisó cuál ha sido el mayor alijo de metanfetamina asegurado, en febrero de 2024 autoridades federales y del estado de Sonora desmantelaron un megalaboratorio clandestino en municipio de Quiriego, donde incautaron 41 mil 310 kilogramos de metanfetamina, así como 12 mil 705 kilogramos de precursores que, estimaron, producirían 54 toneladas de la droga.

En tanto, el aseguramiento de este 22 de junio representa una afectación económica superior a los 9 mil millones de pesos para la delincuencia organizada, según estimaciones de las autoridades.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, también fue detenido un presunto integrante del Cártel de Sinaloa, identificado como Jorge “N”, e incautados 98 mil 640 litros y 59 mil 425 kilogramos de precursores químicos.

Durante la operación, realizada entre el 19 y 20 de junio, también fueron requisados dos vehículos, armas largas, cargadores, municiones y el inmueble intervenido en Los Mochis.

“Con estas acciones se impide la producción masiva de drogas sintéticas, se golpea directamente la capacidad operativa y financiera de los grupos criminales y se fortalece la seguridad de nuestro país”, escribió Omar García Harfuch en la red social X.

Personal de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico realizaron una operación en Los Mochis, Sinaloa, donde detuvieron a una persona y aseguraron 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida, además de precursores químicos, vehículos, cargadores y municiones.

Este aseguramiento… pic.twitter.com/GHEcq6fdv4 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 22, 2026

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cehr