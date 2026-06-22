Decomisan casi una tonelada de cocaína tras cateo en Tlaxcala

Un cateo federal en San Diego Xocoyucan, Tlaxcala, derivó en el aseguramiento de 900 paquetes con polvo blanco con características propias de la cocaína, seis armas largas, cartuchos, cargadores, una funda para arma de fuego, un chaleco táctico y un inmueble.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre el operativo a través de redes sociales. Señaló que en la acción participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (SEMAR) y de su dependencia.

La FGR encabezó la diligencia en coordinación con la SSPC y Semar, que brindo apoyo perimetral, en un domicilio ubicado en Camino Ex-Hacienda Xocoyucan, colonia Centro, en esa comunidad tlaxcalteca.

De acuerdo con la información oficial, la indagatoria inició en la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) después de un informe y denuncia de elementos de la SSPC. El reporte señaló que personal de esa dependencia observó a una persona armada entrar al inmueble, donde también detectó a otro hombre y varios paquetes con apariencia de narcótico.

Bajo la conducción de la #FGR, se ejecutó una orden de cateo en un inmueble en San Diego Xocoyucan, en #Tlaxcala, en coordinación con la @SSPCMexico y la @SEMAR_mx, donde se aseguraron cerca de 900 kg. de posible cocaína, así como armas de fuego largas, cartuchos y cargadores,… pic.twitter.com/SqWlTsl0X1 — FGR México (@FGRMexico) June 22, 2026

Con esos datos, el Ministerio Público Federal solicitó la orden de cateo. Una jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Tlaxcala, con residencia en Apizaco, autorizó la diligencia en funciones de control.

Autoridades federales indicaron que el Centro Federal Pericial Forense intervendrá para determinar la naturaleza, peso, identificación, descripción y clasificación de los indicios. La FGR continuará con el proceso correspondiente y la investigación del caso.

Además, el secretario de la SSPC informó que se llevó a cabo un segundo decomiso de sustancias ilícitas, pero en el estado de Guerrero en donde se aseguraron más de 2.1 toneladas de cocaína y fueron detenidas cinco personas.

Por lo anterior, informó que se aseguraron más de 3 toneladas de cocaína, evitándose así que “alrededor de 6 millones de dosis llegaran a las calles y generar una afectación económica a la delincuencia organizada. Con estos resultados, en la presente administración suman más de 73 toneladas de cocaína aseguradas por la Secretaría de Marina en mares mexicanos”.

Personal de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico ejecutaron una orden de cateo en Tlaxcala, donde aseguraron 900 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de una tonelada, además de armamento y equipo táctico.

Asimismo, en operaciones marítimas encabezadas por @SEMAR_mx en… pic.twitter.com/aNPVGSp6lz — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 22, 2026

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LMCT