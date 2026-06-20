Continúa proceso contra exfuncionarios por caso de la Guardería ABC tras fallo de la SCJN: FGR

Retratos de menores de edad fallecidos en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que continúan los procesos contra exfuncionarios implicados en el caso de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde el 5 de junio de 2009 murieron 49 menores de edad y un número indeterminado de infantes y adultos resultaron lesionados.

Lo anterior, al recordar que el pasado 18 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 648/2024 y determinó la imprescriptibilidad de la acción penal derivada de los delitos de homicidio y lesiones culposas por omisión relacionados con el caso, al considerar que los hechos constituyeron una “grave violación a los derechos humanos” de niñas y niños.

Al respecto, la FGR explicó que la decisión del máximo tribunal implica la continuación del proceso penal en contra de los dos funcionarios del IMSS vinculados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas por omisión, a quienes se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Antimonumento a los fallecidos en la Guardería ABC. ı Foto: larazondemexico

La institución recordó que un quejoso promovió un amparo indirecto al cuestionar la imprescriptibilidad de los delitos cometidos, y que la acción penal no era aplicable el artículo 106, último párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; no obstante, una jueza de Distrito le negó la protección constitucional .

Inconforme con la resolución, el quejoso interpuso un recurso de revisión, sobre el que la Suprema Corte resolvió que no resulta procedente la prescripción de la acción penal, “pues debe privilegiarse el derecho a la verdad y la justicia, la necesidad de combatir la impunidad, así como evitar la repetición de los hechos y el olvido de los crímenes sin que sea jurídicamente relevante la naturaleza dolosa o culposa de la acción u omisión que se reproche”, señaló la FGR.

Sheinbaum atribuyó fallo ‘al cambio en el Poder Judicial’

El pasado 19 de junio, durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció como “histórica” la resolución de la Corte, al considerar que “toma en cuenta lo que dicen las víctimas”.

“Es algo bueno, y es gracias al cambio en el Poder Judicial. De otra manera, nunca hubiera ocurrido”, afirmó, en referencia a que las y los ministros que actualmente integran la SCJN fueron electos por voto popular durante la elección judicial de 2025.

Sheinbaum también encomendó a la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, emitir un posicionamiento sobre las implicaciones del fallo del máximo tribunal, mismo que fue publicado este 20 de junio.

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Con información de Tania Gómez y Yulia Bonilla.

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cehr