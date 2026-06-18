Caso Guardería ABC no se cierra: SCJN declara imprescriptibles los delitos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un criterio histórico al determinar que la acción penal derivada de los delitos de homicidio y lesiones culposas por omisión relacionados con la tragedia de la Guardería ABC no puede extinguirse por el paso del tiempo, al considerar que los hechos constituyeron una grave violación a los derechos humanos de niñas y niños.

Al resolver el amparo en revisión 648/2024, el Pleno del máximo tribunal concluyó de manera unánime que la investigación y persecución penal de los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 menores de edad y decenas más resultaron lesionados, debe mantenerse vigente, debido a la gravedad de las afectaciones ocasionadas y a las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

Durante la presentación del proyecto, la ministra ponente, Loretta Ortiz Ahlf, recordó que el incendio de la Guardería ABC permanece como una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente del país.

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“Sin duda, se trata de una de las peores tragedias infantiles ocurridas en el país en la época actual que ha quedado marcada en la memoria de toda la población mexicana”, afirmó.

La ministra explicó que el asunto planteaba una interrogante central: determinar si la acción penal ejercida por los delitos de homicidio y lesiones culposas en modalidad de comisión por omisión, cometidos en perjuicio de niñas y niños, podía considerarse imprescriptible. “La respuesta es en sentido afirmativo”, sostuvo.

🚨 #ÚltimaHora | La #SCJN sostiene que la acción penal por los delitos cometidos, derivados del incendio de la Guardería ABC es imprescriptible, al tratarse de hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos de niñas y niños.



⏳ El Pleno resolvió que el paso… pic.twitter.com/dY9tzBIn8L — Suprema Corte (@SCJN) June 18, 2026

Ortiz Ahlf señaló que, aunque la regla general en materia penal es que los delitos prescriben después de determinado tiempo, existen excepciones cuando se trata de conductas vinculadas con violaciones graves a derechos humanos.

Explicó que la imprescriptibilidad busca garantizar los derechos de las víctimas y sus familias a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, además de combatir la impunidad y evitar que hechos de gran impacto social queden en el olvido.

La resolución retomó antecedentes nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y recordó que la propia Suprema Corte ya había calificado los hechos de la Guardería ABC como una grave violación a derechos fundamentales al resolver la facultad de investigación 1/2009.

El ministro Giovanni Figueroa Mejía manifestó su respaldo a la conclusión del proyecto respecto de que los delitos no deben prescribir, aunque expresó diferencias sobre algunos de los argumentos utilizados para sustentar la propuesta.

“No tengo duda de que nos encontramos ante acontecimientos de una gravedad mayúscula y precisamente por ello considero indispensable señalar las razones jurídicas que sustentan esa calificación”, señaló.

A su vez, la ministra Yasmín Esquivel Mossa sostuvo que el caso obliga a reflexionar sobre una de las páginas más dolorosas de la historia nacional y destacó que la exigencia de justicia de las familias se mantiene vigente después de más de una década y media.

“La cuestión que hoy decidimos es si el transcurso del tiempo puede más que la vida de 49 niñas y niños. Mi convicción es que no”, afirmó.

Con esta decisión, la Corte ordenó devolver el expediente al tribunal colegiado correspondiente para que continúe con la resolución del asunto bajo el criterio de que la acción penal permanece vigente y no puede considerarse extinguida.

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MSL