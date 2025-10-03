Detienen a Sandra Lucía ‘N’, socia propietaria de la Guardería ABC, en Sonora

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue detenida en Sonora Sandra Lucía “N”, socia propietaria de la Guardería ABC, quien se encontraba prófuga en Estados Unidos, acusada por los delitos de homicidio y lesiones culposas a causa del incendio que ocurrió en dicho recinto en 2009.

A través de un comunicado, la FGR informó que la aprehensión ocurrió en Nogales, Sonora, y fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Antimonumento a los fallecidos en la Guardería ABC. ı Foto: Cuartoscuro

Destacó que Sandra “N” se encontraba prófuga en Estados Unidos, pero que se logró gestionar su deportación a nuestro país a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI).

Posterior a la detención, Sandra Lucía “N” fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil, en Hermosillo, a disposición del Juez de la causa.

El mandamiento judicial fue ejecutado por elementos de @FGR_AIC, en coordinación con el @GabSeguridadMX, en Nogales. Esta persona estaba prófuga en #EUA, sin embargo, luego de diversas gestiones realizadas por la @FEAI_FGR, se efectuó su deportación. 2/2

▶️… — FGR México (@FGRMexico) October 3, 2025

“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, cumplimentó orden de aprehensión en contra de Sandra “T”, por los delitos de homicidio y lesiones culposas, con relación a los hechos ocurridos en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Sandra Lucía “N” es socia propietaria de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde el 5 de junio de 2009 ocurrió un incendio trágico que causó la muerte de 49 niños y dejó a muchos más con heridas graves.

Antimonumento por el incendio de la Guardería ABC. ı Foto: Cuartoscuro

La guardería no cumplía con las normas básicas de seguridad, como detectores de humo y salidas de emergencia, lo que convirtió el incendio en una trampa mortal para los menores. Sandra Lucía fue señalada como corresponsable por negligencia en la seguridad del lugar.

En 2016 fue sentenciada a 28 años, 11 meses y 4 días de prisión por homicidio culposo y lesiones, pero tras apelaciones su condena se redujo a 5 años y 7 meses en 2022. Sin embargo, incumplió con la condena de libertad condicional y huyó a Estados Unidos, donde fue detenida en Arizona en 2025 mientras solicitaba asilo político.

