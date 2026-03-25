Meta de nuevas viviendas en Sinaloa crece a 56 mil, destaca Gobierno de CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la Conferencia matutina en Palacio Nacional

Como parte del Programa Nacional de Vivienda, el Gobierno Federal anunció este miércoles que la meta de nuevos hogares en el estado de Sinaloa creció a 56 mil.

Vía remota durante la conferencia de prensa presidencial, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, precisó que la meta inicial era de 29 mil, pero se decidió incrementar a 56 mil nuevas viviendas.

Expuso que este proyecto en la entidad implicará una inversión total de 33 mil 730 millones de pesos, además generará un total de 168 mil empleos directos y 202 mil personas beneficiarias.

Hoy en la #mañanera la vivienda del bienestar avanza en Sinaloa:



Desde Ahome, el gobernador Rubén Rocha Moya agradeció a la presidenta @Claudiashein por impulsar hogares dignos y accesibles para las y los sinaloenses. pic.twitter.com/YERHSWNtLl — Amir Ibrahim 🇲🇽 (@AmirIbrahimQRoo) March 25, 2026

En la meta de regularización, comentó que en total avance de 30 por ciento para esta entidad.

En su mensaje, el gobernador Rubén Rocha Moya externó su agradecimiento a la Presidenta y al Infonavit por echar a andar este proyecto.

“Una casa muy digna, por cierto, como usted lo dijo desde un principio, no quiero pisionera, no quiero cosas que no nos vayan a agradecer, no vayan a vivir a gusto los mexicanos, las familias seguramente que con estas que ahora van a empezar a experimentar, por lo menos hoy lo harán, 40 familias aquí en Los Mochis, en el fraccionamiento Nuevo Horizonte”, señaló el gobernador.

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LMCT