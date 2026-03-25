Van 13 mexicanos muertos bajo custodia del ICE, informa Gobierno de Sheinbaum

El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, este miércoles en Palacio Nacional.

Resultado de complicaciones médicas, presuntos suicidios y excesos durante los arrestos, 13 mexicanos han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, detalló, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que cuatro de estas muertes han ocurrido en California; tres, en Georgia; dos, en Arizona; uno, en Texas; uno, en Florida; uno, en Missouri y uno, en Illinois.

Seis casos fueron por complicaciones médicas, cuatro por suicidio y dos durante operativos realizados de detención, mientras que otro fue durante un tiroteo a un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Los fallecimientos han sido de personas entre los 19 y 69 años.

El funcionario señaló que hasta ahora, todos los decesos se manejan bajo la consideración de “presunta causas” de muerte, debido a que las investigaciones siguen.

En cinco casos se brindaron apoyos para la repatriación de las víctimas, aunque esta asistencia se ofreció a todos. Para esto se han invertido 22 mil 888 dólares.

También afirmó que se han presentado dos demandas legales por parte de las familias; en cuatro casos más se integra aún el expediente jurídico, mientras que tres siguen bajo análisis jurídico preliminar.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

“Esto qué quiere decir? Que los abogados están revisando los elementos que hay en el caso eh para ayudar a las familias a tomar una decisión. Y hay tres casos más en los cuales estamos esperando la decisión de la familia sobre la presentación de una demanda”, dijo el Subsecretario para América del Norte.

De los nueve casos en donde ya hay recursos legales en marcha, cinco reciben representación legal por parte de la cancillería, mientras que los otros cuatro optaron por representación privada.

De parte del Gobierno de México se han enviado 14 cartas diplomáticas, en las que se ha expresado que la situación ha sido “inaceptable” y se manifiesta la preocupación y rechazo.

Hasta ahora, sólo se han recibido 12 respuestas del Departamento de Estado de EU, en donde se ha notificado la apertura de investigaciones en todos los casos por parte de la Oficina de Responsabilidad profesional del ICE.

“Naturalmente pues estaremos dando un seguimiento eh muy puntual a los resultados de cada una de estas investigaciones, buscando que haya justicia para las familias de estas personas que, muy tristemente, perdieron la vida. Y déjenme decirles que hay casos que son absolutamente desoladores”, declaró.

También mencionó que ya van 115 mdp recaudados con el sorteo con m de migrante pero a la fecha se han erogado 21 millones 750 mil 859 pesos.

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FGR