Y con Colombia

Y hablando de relaciones con países latinoamericanos, nos piden no perder de vista la posición que ha asumido México respecto al nuevo gobierno de Colombia que encabeza el derechista Abelardo de la Espriella, quien tomó posesión ayer. Nuestro país, se ha informado, estuvo representado en esa ceremonia por la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke, quien sostuvo una reunión con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, “para transmitir sus felicitaciones y la disposición de seguir estrechando los lazos entre ambas naciones”. La Cancillería destacó que México y Colombia “mantienen una Asociación Estratégica desde 2015 y han construido una relación bilateral sustentada en históricos lazos de amistad, diálogo político y cooperación, además de compartir una amplia agenda de trabajo”. Por cierto que los reportes periodísticos de la toma de posesión de De la Espriella señalan que, por los mandatarios que lo arroparon, fue una especie de cumbre de la derecha latinoamericana.

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