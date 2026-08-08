México restablece relación diplomática con Perú tras 4 años

A más de tres años de que la relación entre México y Perú entrara en una fricción que llevó a un rompimiento diplomático, ambas naciones reanudaron su vínculo luego de que la nueva presidenta del país andino, Keiko Fujimori, cediera el salvoconducto a la exprimera ministra durante el gobierno del depuesto mandatario Pedro Castillo, Betssy Chávez, quien llegó ayer a nuestro país.

A primera hora, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) notificó que la relación con Perú se había retomado, bajo consideraciones como la amistad y colaboración que ambos países han trabajado durante varios años.

La mandataria federal, ayer, en conferencia de prensa en Palacio Nacional. ı Foto: Especial

“Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú, considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y al Perú, acordaron, en esta fecha, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados. Los gobiernos (…) reafirman su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas”, dijo.

La cancillería peruana acotó en un comunicado que la entrega del salvoconducto se realizó “con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Chávez”, según los tratados aplicables a ambos países y en caso de que la justicia peruana lo solicite.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la reanudación diplomática y anunció que el gobierno peruano autorizó la salida de la expresidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Castillo. A razón de esto, México envió un avión de la Fuerza Aérea para traerla al país, donde aterrizó ayer por la mañana.

“Fue otorgado el salvoconducto para Betssy. Es un diálogo que se emprendió con el nuevo gobierno de Perú desde hace ya varias semanas. Ésta fue una solicitud que nosotros hicimos. Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú”, refirió.

En conferencia, consideró que el salvoconducto otorgado por su homóloga peruana a Chávez fue un “elemento o acción de buena voluntad” de aquel gobierno con México.

Recordó que la exministra se había mantenido resguardada en la Embajada de México en Perú, la cual fue cerrada cuando el gobierno de ese país rompió relaciones con el nuestro y las instalaciones quedaron bajo resguardo de Brasil.

Sheinbaum Pardo subrayó que su gobierno mantendrá el respaldo al expresidente peruano Pedro Castillo, quien fue destituido en 2022 y posteriormente fue detenido bajo acusaciones de intentar un golpe de Estado al buscar la disolución del Congreso de su país.

La mandataria recordó que la decisión de romper la relación fue del gobierno peruano anterior y se opuso a lo que los tratados internacionales marcan en materia de asilo político.

Asimismo, refirió que esta reconciliación habla de cómo es que los gobiernos pueden mantener relaciones con diplomacia, a pesar de las diferencias políticas que los separen.

“Entonces, es importante que, más allá de la orientación política de los gobiernos —porque hay orientaciones políticas de los gobiernos, llegan por un partido, llegan por otro—, es importante que México tenga relaciones diplomáticas con el mundo”, dijo.

Por la tarde, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, indicó en sus redes sociales que habló con su par peruano para avanzar en los trabajos para retomar los vínculos.

“Sostuve una llamada de trabajo con el canciller del Perú, Carlos Espá, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Acordamos que los equipos de las dos cancillerías elaborarán una hoja de ruta para la reapertura de las embajadas”, destacó.

En su momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador condenó la crisis que atravesaba Perú y señaló que el conflicto se trataba de un “golpe de conservadurismo”, contexto en el cual el gobierno andino expulsó al entonces embajador Pablo Monroy, lo cual marcó la ruptura con nuestro país y que llevó a que apenas el año pasado el Congreso declarara a Sheinbaum Pardo como una persona non grata.

Sheinbaum evalúa visitar Brasil

Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que sí evalúa viajar a Brasil pronto, en el marco de la firma con la que se concretará el convenio entre Pemex y Petrobras.

En conferencia, la mandataria pidió aguardar al regreso del canciller Roberto Velasco, quien viajó a Brasil, donde se declaró la activación del proyecto con el que se espera fortalecer la cooperación para la exploración de yacimientos petroleros.

A la invitación reiterada de su homólogo brasileño, Inácio Lula da Silva, para que visite su país, la Presidenta comentó que sí evalúa realizar el viaje: “Voy a esperar que regrese Roberto y estamos ya por firmar el acuerdo entre Petrobras y un acuerdo muy importante y pues voy a considerar a ver si voy y vuelvo a Brasil”.

El objetivo de este acuerdo es aprovechar la capacidad de la petrolera brasileña para la exploración en aguas profundas.

Buscan llevar agua potable a Cuautitlán Izcalli y la ZMVM

Por Yulia Bonilla

A FIN DE GARANTIZAR el abasto de agua potable para habitantes de Cuautitlán Izcalli y municipios aledaños, el Gobierno federal emprendió la potabilización del Lago de Guadalupe, identificado como el segundo cuerpo de agua más importante en el Valle de México.

Durante su recorrido por el Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó, junto a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, los límites entre Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza.

El Tip: Durante su gira de trabajo, la Presidenta Sheinbaum y la gobernadora del Edomex entregaron tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar en Naucalpan.

La mandataria federal explicó que ya se encuentran avanzadas las labores para poner en operación una planta potabilizadora que permita reutilizar el agua de lluvia que se recolecta en este punto —cuyo objetivo inicial fue impedir las inundaciones en la región—, de manera que se haga posible su consumo humano.

“Estamos en la supervisión de la planta potabilizadora del Lago de Guadalupe, para poder llevar agua a la zona metropolitana del Valle de México, agua de lluvia. Aquí, en Cuautitlán Izcalli, hay un lago que es el Lago de Guadalupe, que nos platicaban que hizo el general Lázaro Cárdenas para evitar inundaciones en la zona oriente del Estado de México. Ahora queremos utilizar esa agua, que es principalmente agua de lluvia, para potabilizarla, dar agua a Cuautitlán Izcalli y a otras zonas del Estado de México, incluso de la Ciudad de México”, dijo.

El titular de Conagua (der.), la Presidenta (c.) y la gobernadora del Edomex (3.a de der. a izq.), ayer. ı Foto: Especial

Detalló que la obra tendrá una capacidad de salida de tres metros cúbicos por segundo, lo que convertirá a esta planta en una “obra única, muy grande”. Recalcó que se inserta dentro del plan por mejorar la zona oriente del Estado de México, con el que la Federación junto al Gobierno estatal, buscan dar la atención que no se dio en años pasados a esta región.

“Y es parte de un trabajo muy importante para que la zona oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México tenga agua en sus casas y, al mismo tiempo, disminuyan las inundaciones”, dijo.

La gobernadora destacó que las obras del Sistema de Aprovechamiento de Agua de la Presa Lago de Guadalupe, es un proyecto estratégico para incrementar el abasto de agua en la región.

Inflación de julio alcanza su menor nivel en 6 años

Por Berenice Luna y Yulia Bonilla

El índice de Precios al Consumidor se desaceleró al cierre de julio, en línea con las expectativas de algunos analistas. El indicador se ubicó en 0.03 por ciento a tasa mensual, su menor nivel desde 2013, mientras que a tasa anual, la inflación se colocó en 3.12 por ciento desde un nivel de 3.37 por ciento, lo que sería además su cuarta disminución al hilo y la más baja desde mayo de 2020.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la variación mensual reflejó principalmente la disminución en precios de frutas y verduras, compensado por el incremento en vivienda, servicios turísticos y mercancías alimenticias, esto último considerando el periodo vacacional de verano, además del impacto derivado del Mundial de fútbol.

El Dato: EL Banco de México redujo el jueves su tasa de interés referencial, en parte por la desaceleración que ha registrado el índice de precios durante las últimas quincenas.

A detalle, el instituto explicó que la variación de la inflación subyacente, la cual refleja la tendencia del indicador en el mediano plazo y que excluye los precios más volátiles, se colocó en 0.23 por ciento mensual y a tasa anual disminuyó a 3.95 por ciento, desde 4.03 por ciento, debido, sobre todo a una menor inflación anual de servicios turísticos y de mercancías alimenticias.

En un análisis de Banco Base, la institución explicó que la inflación general se desaceleró en buena parte por el componente no subyacente; es decir, el que contiene los precios más volátiles. Ante ello, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero, refirió que la inflación de servicios se muestra renuente a bajar de manera significativa, y añadió que este rubro se ubicó en 4.36 por ciento anual, su segundo mes seguido de desaceleración, pero manteniéndose por encima del 4.3 por ciento desde diciembre del 2021.

3.0 por ciento es la meta de inflación del Banxico

Sin embargo, mencionó que la inflación de mercancías, se ubicó en 3.52 por ciento anual, su sexto mes seguid de desaceleración y el cuarto por debajo del 4.0 por ciento, siendo el factor principal por el que la inflación subyacente se está desacelerando.

Al respecto, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el dato de inflación que se dio a conocer el día de ayer demuestra que la economía de las familias mexicanas está mejorando y existe bienestar en el país.

SE CONTRAE ı Foto: Especial

“Baja la inflación anual en México a 3.12 por ciento. Estábamos en junio en 3.37 por ciento y julio salió en 3.12 por ciento. Importantísimo”, puntualizó.

La mandataria señaló que esta reducción se explica también por los acuerdos voluntarios como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que mantiene la canasta básica conformada por 24 productos, en 910 pesos para proteger la economía de las familias mexicanas.

Además del Acuerdo para mantener el precio de la gasolina Magna a 24 pesos el litro y del diésel en 27 pesos por litro. En tanto que el Gobierno hace el esfuerzo para la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.