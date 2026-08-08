Desde Michoacán aguacate reanuda rumbo hacia EU

El gobierno de Estados Unidos anunció la reanudación parcial de sus actividades en algunos municipios del estado de Michoacán, donde había suspendido las inspecciones para la exportación de aguacate, tras advertir que se enfrentaba a condiciones adversas de seguridad en la entidad, señaló el Departamento de Estado del país vecino.

Lo anterior se logró luego de las reuniones que sostuvieron ambos gobiernos y será a partir de este sábado en las áreas de Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y la zona comprendida entre Morelia y Pátzcuaro.

El Tip: La organización de California refiere que las exportaciones mexicanas de aguacate hacia EU aumentaron 35 por ciento durante los primeros cuatro meses de 2026.

“Con la cooperación y asistencia del Gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos reanudará el 8 de agosto sus actividades en Michoacán, específicamente en las áreas de Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y la zona comprendida entre Morelia y Pátzcuaro”, notificó.

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La advertencia de viaje de Estados Unidos clasifica a Michoacán como una zona de Nivel 4, que recomienda no viajar.

Luego de que Estados Unidos emitiera una alerta de seguridad que derivó en la suspensión de las importaciones de aguacate proveniente de Michoacán el miércoles, de donde además suspendió las labores de sus inspectores, el Gobierno de México ordenó un reforzamiento con mayor presencial de la Guardia Nacional.

Durante la conferencia matutina de este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que mantendría las reuniones con productores aguacateros, quienes además de demandar un reforzamiento de la seguridad, solicitaron emprender mejoras a los procesos de certificación para agilizar las exportaciones.

“Una muy importante es que se garantice la calidad del aguacate y para hacerlo hay certificados. Entonces, se tiene que cumplir con esa certificación. Ellos nos pidieron algunos esquemas para fortalecer esa certificación y estamos trabajando con ellos, en donde también estaría involucrado el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, dijo.

En medio de este asunto, productores de aguacate de California reiteraron su petición para establecer, en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un cupo arancelario estacional a las importaciones mexicanas.

La Comisión del Aguacate de California (CAC) sostuvo que las interrupciones en las inspecciones estadounidenses y la reducción de la supervisión en los huertos, derivadas de las condiciones de seguridad en Michoacán, aumentan la necesidad de establecer nuevas medidas para las importaciones mexicanas.

Ken Melban, presidente de la organización, afirmó que Estados Unidos debe proteger a su personal, por lo que aseguró, debe enfrentar a los grupos criminales que operan en la entidad.

Señaló que a esta situación se sumó el reporte del pasado 4 de agosto sobre una larva sospechosa de ser una plaga regulada, localizada durante una inspección en una planta empacadora en México. La Comisión señaló que el organismo no pudo ser recolectado ni identificado, por lo que no se confirmó que se tratara del barrenador de la rama del aguacate (Macrocopturus aguacatae), aunque utilizó el hallazgo para pedir controles más estrictos a los embarques mexicanos.

EU reconoce cooperación de México en la lucha antinarco

| Por Elizabeth Hernández |

Estados Unidos reconoció las acciones emprendidas durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el combate al crimen organizado, aunque demandó mayores acciones en materia de seguridad por parte de México.

“Debe hacerse más para enfrentar las amenazas compartidas que tenemos”, declaró ayer Michael Gonzales, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado (DOS). En conferencia de prensa, el funcionario destacó que las autoridades mexicanas han emprendido mayores aseguramientos, detenciones y transferencias de integrantes de grupos criminales.

El Dato: además de narcotráfico, 3 de los implicados son buscados por dirigir una red de fraudes millonarios en tiempos compartidos que afectó a miles de adultos mayores en EU.

Aunque Gonzales evitó anticipar acciones distintas a la cooperación bilateral, dijo que su país pretende trabajar “muy estrechamente” con las autoridades mexicanas para identificar, localizar y llevar ante la justicia a criminales, no obstante, cualquier procedimiento dependerá de los datos obtenidos y de la viabilidad de las operaciones.

Entre los obstáculos, el estadounidense mencionó “desafíos estructurales”, el flujo de drogas hacia la frontera estadounidense, la influencia de organizaciones delictivas en partes de México y “casos de corrupción en algunas instituciones”.

25 millones de dólares ofrece EU de recompensa por El Pelón

Michael aseguró que ambos gobiernos buscan fortalecer la cooperación en seguridad, las operaciones de las fuerzas del orden y los procesos penales, además de impulsar acciones más rápidas contra la producción y el tráfico de narcóticos.

Frente a los señalamientos sobre corrupción institucional, Gonzales dejó abierta la posibilidad de que funcionarios públicos o agentes mexicanos figuren entre las personas alcanzadas por las nuevas restricciones migratorias vinculadas con integrantes o redes de apoyo del CJNG. A pregunta expresa, el representante del Departamento de Estado rechazó revelar nombres, cargos o “afiliaciones particulares de momento”, al tiempo que evitó descartar la presencia de servidores públicos dentro de ese grupo.

En el marco de estas declaraciones, el funcionario señaló que Washington considera al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la organización criminal que representa la amenaza “más significativa, grave e inmediata” para sus intereses.

TODD BLANCHE, al anunciar oficialmente la recompensa de 8 líderes del CJNG, el pasado 5 de agosto ı Foto: Especial

La definición se inscribe en el endurecimiento de la estrategia de Washington contra las organizaciones del narcotráfico.

“Como ha dicho el presidente Donald Trump, ha llegado el momento de que EU declare la guerra a los cárteles. Pues bien, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), vamos por ustedes”, advirtió.

La conferencia fue convocada para precisar el alcance de las acciones anunciadas esta semana contra ocho dirigentes y colaboradores del grupo delictivo, el funcionario estadounidense explicó que esa prioridad no desplaza las acciones contra el Cártel de Sinaloa ni otros objetivos.

“Vamos tras todos los cárteles, todas las organizaciones narcoterroristas que representen una amenaza para EU”, dijo.

NO IMPORTA LA NACIONALIDAD. La eventual ciudadanía estadounidense de Juan Carlos Valencia González, El Pelón, no supondría un límite para Washington. A pregunta expresa de La Razón, Gonzales afirmó que esa condición no impediría perseguir al hombre que Estados Unidos identifica como nuevo líder del CJNG y por quien ofrece 25 millones de dólares.

El nacimiento de Valencia González en Santa Ana, California, y las referencias a su doble ciudadanía colocaron su estatus nacional como un posible freno legal para ciertas acciones de la ley.

La Razón planteó si Washington aún reconoce esa condición y qué implicaciones tendría para una eventual captura o proceso penal. La respuesta de Gonzales minimizó ese factor: “Que una persona sea ciudadana de EU, de México, Bolivia, Venezuela o tenga doble ciudadanía es irrelevante. Sí representa una amenaza para los estadounidenses o sus comunidades, tenemos la capacidad de perseguirla, como lo hemos demostrado una y otra vez, y absolutamente lo haremos”.

Gonzales, sin embargo, no confirmó si El Pelón conserva la ciudadanía estadounidense ni aclaró qué consecuencias legales tendría esa condición. Para cualquier definición sobre la forma en que las autoridades podrían actuar durante una captura o eventual proceso penal, remitió al Departamento de Justicia.

Respecto de la ubicación de los objetivos del CJNG señalados por EU, Gonzales indicó que Washington supone que varios permanecen en México debido a su afiliación con el CJNG, pero aclaró que podrían encontrarse en otros países.

Las autoridades estadounidenses pretenden seguir cualquier pista junto con corporaciones de las naciones donde aparezcan indicios sobre alguno de ellos.

Quienes posean información sobre alguno de los ocho objetivos pueden entregarla desde cualquier parte del mundo.

Las investigaciones corresponden, según el caso, a la Administración para el Control de Drogas, el Buró Federal de Investigaciones o la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. Si una persona se encuentra fuera de EU puede ir a una embajada o consulado para establecer contacto con la agencia responsable.

Sobre la seguridad de quienes aporten información, el subsecretario adjunto rechazó describir los protocolos debido al riesgo que enfrentan esas personas:“Usamos estos programas de recompensas porque funcionan. También los usamos porque funcionan para las personas que nos proporcionan información. Las protegemos”, afirmó.

Las recompensas operan mediante dos mecanismos del Departamento de Estado, el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional y el de Narcóticos. Según Gonzales, ambos han contribuido a localizar y llevar ante la justicia a más de 90 personas consideradas delincuentes peligrosos, mientras los pagos acumulados superan los 200 mdd.



