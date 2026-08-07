Este es el precio del dólar hoy.

El dólar perdió terreno frente al peso mexicano y la moneda nacional alcanzó este viernes uno de sus niveles más fuertes de 2026, al ubicarse alrededor de 17.13 pesos por dólar.

La apreciación del peso ocurre en medio de varios factores internacionales y nacionales que han favorecido a la moneda mexicana.

Uno de los principales fue el nuevo reporte laboral de Estados Unidos, que modificó las expectativas de los inversionistas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed).

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Se ha desplomado el dólar tras los datos de empleo en Estados Unidos porque se reducen las probabilidades de subidas de tipos. pic.twitter.com/Nz44oNEhDb — JavinTrader (@javintrader) August 7, 2026

¿Por qué está bajando el dólar en México?

Uno de los principales motivos fue el débil reporte de empleo de Estados Unidos correspondiente a julio. Los datos mostraron una pérdida de alrededor de 23 mil empleos durante el mes, mientras que los analistas esperaban la creación de nuevos puestos.

Además, las cifras de los meses anteriores fueron revisadas a la baja, una señal de que el mercado laboral estadounidense podría estar perdiendo fuerza.

México mantiene tasas más altas

Otro factor importante es el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos.

Banco de México mantiene su tasa de referencia en 6.50 por ciento, mientras que la Fed conserva su rango entre 3.50 y 3.75 por ciento.

Esta diferencia puede favorecer la llegada de capitales hacia instrumentos mexicanos, pues ofrecen rendimientos relativamente mayores.

El comportamiento de los precios en México es otro elemento observado por los mercados.

El INEGI reportó que la inflación general se ubicó en 3.12 por ciento anual durante julio, mientras que la inflación subyacente fue de 3.95 por ciento.

La combinación de una inflación más moderada y tasas de interés todavía elevadas contribuye a mantener atractivo al mercado mexicano.

Por ahora, el peso mantiene una posición favorable frente al dólar. Sin embargo, esto no significa que la moneda estadounidense continuará bajando de manera indefinida.

Las próximas decisiones de la Fed, nuevos datos sobre empleo e inflación en Estados Unidos y los movimientos de Banco de México podrían cambiar nuevamente las condiciones del mercado cambiario.

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MSL