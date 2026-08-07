Subyacente, 3.95%

Inflación en julio de 2026 sube a 3.12%: Inegi

En julio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 145.169 puntos, lo que y representó un aumento de 0.03% respecto al mes anterior, y con este resultado, la inflación anual fue de 3.12%

La información la dio a conocer la mañana de este viernes el Inegi.
La información la dio a conocer la mañana de este viernes el Inegi. Foto: larazondemexico
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La Razón Online

En julio de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 145.169 puntos, lo que y representó un aumento de 0.03 por ciento respecto al mes anterior, y con este resultado, la inflación general anual fue de 3.12 por ciento.

La información la dio a conocer la mañana de este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.12 por ciento. En el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.27 por ciento y la anual, de 3.51 por ciento”.

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El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, creció 0.23 por ciento a tasa mensual y anual a 3.95 por ciento, informó en un comunicado el Instituto.

A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.19 por ciento y los de servicios, 0.26 por ciento. A tasa mensual, el índice de precios no subyacente descendió 0.67 por ciento.

Dentro de este, los precios de frutas y verduras cayeron 3.11 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.01 por ciento, se informó.

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