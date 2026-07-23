Inflación en primera quincena de julio de 2026 bajó a 3.10%, informó el Inegi

El dato de la inflación se dio a conocer este jueves.

En la primera quincena de julio de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un nivel de 145.091, un aumento de 0.07 por ciento respecto a la quincena anterior, por lo que con este resultado la inflación general anual se ubicó en 3.10 por ciento.

La información la dio a conocer la mañana de este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.16 por ciento a tasa quincenal. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.11 por ciento y los de servicios, 0.20 por ciento.

“A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente descendió 0.23 por ciento y a tasa anual a 3.95 por ciento, informó el Inegi en un comunicado.

Dentro de este, los precios de frutas y verduras cayeron 1.50 por ciento, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.03 por ciento.

En la primera quincena de julio 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.091 y representó un aumento de 0.07% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.10%.



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FGR