Subyacente, 4.03%

Inflación en junio de 2026 baja a 3.37 por ciento

En junio de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 145.131 y representó una disminución de 0.27 por ciento respecto al mes anterior

El dato de la inflación fue dado a conocer este jueves
El dato de la inflación fue dado a conocer este jueves Foto: Cuartoscuro
Por:
La Razón Online

En junio de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.131 y representó una disminución de 0.27% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.37 por ciento.

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FGR

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