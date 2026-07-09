Inflación en junio de 2026 baja a 3.37 por ciento

En junio de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.131 y representó una disminución de 0.27% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.37 por ciento.
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