Inflación baja en primera quincena de junio; se ubica en 3.55%

En la primera quincena de junio de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un nivel de 145.274 y representó una disminución de 0.11 por ciento respecto a la quincena previa.
Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.55 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.10 por ciento y la anual, de 4.51 por ciento.
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“El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.19 por ciento a tasa quincenal y a 4.12 por ciento de manera anual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.11 por ciento y los de servicios, 0.27 por ciento”, informó el Instituto en un comunicado.
A tasa quincenal, agregó, el índice de precios no subyacente descendió 1.14 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras cayeron 5.24 por ciento, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.10 por ciento.
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FGR