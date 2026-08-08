Así inició el dólar este sábado

Este es el precio del dólar HOY sábado 8 de agosto de 2026

Conoce el precio del dólar hoy en ventanillas de bancos en México para este sábado 8 de agosto

Este es el precio del dólar hoy.
Este es el precio del dólar hoy. Foto: La Razón (con Meta IA)
Por:
Arturo Meléndez

El peso mexicano se ha mantenido por debajo de las 17.50 unidades por dólar, de forma que ha mantenido sus niveles favorables.

De esta forma, este sábado 8 de agosto la moneda nacional se cotiza en 17.1335 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el viernes 8 de agosto en 17.2230 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 17.2195 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.2195 pesos por dólar.

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Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este sábado 8 de agosto:

  • Afirme: 16.20 a la compra – 17.80 a la venta
  • Banco Azteca: 16.70 a la compra – 17.89 a la venta
  • Banco de México, FIX del viernes: 17.1387
  • Bank of America: 16.2602 a la compra – 18.1818 a la venta
  • Banorte: 16.00 a la compra – 17.55 a la venta
  • BBVA Bancomer: 16.37 a la compra – 17.50 a la venta
  • Grupo Financiero Multiva: 17.17 a la compra – N/A a la venta
  • Intercam: 16.5393 a la compra – 17.7393 a la venta
Este es el precio del dólar hoy.
Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este sábado 8 de agosto cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 17.14 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

Este es el precio del dólar hoy.
Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

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