Inflación de julio alcanza su menor nivel en 6 años

El índice de Precios al Consumidor se desaceleró al cierre de julio, en línea con las expectativas de algunos analistas. El indicador se ubicó en 0.03 por ciento a tasa mensual, su menor nivel desde 2013, mientras que a tasa anual, la inflación se colocó en 3.12 por ciento desde un nivel de 3.37 por ciento, lo que sería además su cuarta disminución al hilo y la más baja desde mayo de 2020.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la variación mensual reflejó principalmente la disminución en precios de frutas y verduras, compensado por el incremento en vivienda, servicios turísticos y mercancías alimenticias, esto último considerando el periodo vacacional de verano, además del impacto derivado del Mundial de fútbol.

El Dato: EL Banco de México redujo el jueves su tasa de interés referencial, en parte por la desaceleración que ha registrado el índice de precios durante las últimas quincenas.

A detalle, el instituto explicó que la variación de la inflación subyacente, la cual refleja la tendencia del indicador en el mediano plazo y que excluye los precios más volátiles, se colocó en 0.23 por ciento mensual y a tasa anual disminuyó a 3.95 por ciento, desde 4.03 por ciento, debido, sobre todo a una menor inflación anual de servicios turísticos y de mercancías alimenticias.

En un análisis de Banco Base, la institución explicó que la inflación general se desaceleró en buena parte por el componente no subyacente; es decir, el que contiene los precios más volátiles. Ante ello, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero, refirió que la inflación de servicios se muestra renuente a bajar de manera significativa, y añadió que este rubro se ubicó en 4.36 por ciento anual, su segundo mes seguido de desaceleración, pero manteniéndose por encima del 4.3 por ciento desde diciembre del 2021.

3.0 por ciento es la meta de inflación del Banxico

Sin embargo, mencionó que la inflación de mercancías, se ubicó en 3.52 por ciento anual, su sexto mes seguid de desaceleración y el cuarto por debajo del 4.0 por ciento, siendo el factor principal por el que la inflación subyacente se está desacelerando.

Al respecto, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el dato de inflación que se dio a conocer el día de ayer demuestra que la economía de las familias mexicanas está mejorando y existe bienestar en el país.

SE CONTRAE ı Foto: Especial

“Baja la inflación anual en México a 3.12 por ciento. Estábamos en junio en 3.37 por ciento y julio salió en 3.12 por ciento. Importantísimo”, puntualizó.

La mandataria señaló que esta reducción se explica también por los acuerdos voluntarios como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que mantiene la canasta básica conformada por 24 productos, en 910 pesos para proteger la economía de las familias mexicanas.

Además del Acuerdo para mantener el precio de la gasolina Magna a 24 pesos el litro y del diésel en 27 pesos por litro. En tanto que el Gobierno hace el esfuerzo para la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.