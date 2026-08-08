Agro mexicano pide evidencia ante sospechas

En el informe para descartar un brote de ‘diarrea explosiva’ en México, la Cofepris reportó que el 31 de julio se recibió una alerta de la FDA, sobre salmonelosis asociada a chiles nacionales.

Representantes de la industria agropecuaria nacional llamaron a las autoridades estadounidenses a respaldar con evidencia científica sus sospechas sobre posibles riesgos de inocuidad en alimentos de origen mexicano, ya que estas alertas, sin el sustento adecuado, perjudican a productores del país.

“El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) manifiesta su preocupación ante señalamientos del gobierno de los Estados Unidos que vinculan, de manera general, a productos agroalimentarios mexicanos, entre ellos lechuga, chile jalapeño, cilantro y perejil, con posibles riesgos de inocuidad, sin que dichas afirmaciones estén acompañadas de evidencia científica concluyente ni de una trazabilidad completa de la cadena de suministro”, señaló la organización en un comunicado.

33 casos confirmados de cyclospora en México, al 31 de julio

La CNA puso de ejemplo cómo, en el caso del aguacate, las autoridades de EU suspendieron exportaciones sin aportar claridad sobre las razones y los hechos que motivaron esta medida.

“Generalizar una sospecha a categorías completas de productos o a todo un país, sin haber concluido el rastreo técnico correspondiente, puede generar alarma innecesaria entre los consumidores, afectar injustificadamente a productores y trabajadores y provocar distorsiones en mercados altamente integrador”, detalló la industria.

El consejo puso en relieve el compromiso de las empresas mexicanas para cumplir con esquemas de inspección, trazabilidad y certificación que garanticen la calidad de sus exportaciones, incluidas las disposiciones de la Food Safety Modernization Act (FSMA) y de la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, así como los controles y programas coordinados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), entre otras.

En ese espíritu, remarcó la CNA, “hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes de los Estados Unidos a fortalecer los canales de coordinación, compartir de manera transparente la información técnica disponible y evitar medidas generalizadas que no correspondan a riesgos plenamente identificados y debidamente sustentados”.