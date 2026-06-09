4.19%, subyacente

Inflación se recupera en mayo; se ubica en 3.94%

En mayo de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un nivel de 145.527, lo que significó que disminuyó 0.21 por ciento respecto al mes anterior, informó el Inegi

El dato de la inflación se dio a conocer este martes.
El dato de la inflación se dio a conocer este martes. Foto: Cuartoscuro
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La Razón Online

En mayo de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un nivel de 145.527, lo que significó que disminuyó 0.21 por ciento respecto al mes anterior.

Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.94 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.22 % a tasa mensual y a anual en 4.19 por ciento. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.16 por ciento y los de servicios, 0.29 por ciento. A tasa mensual, el índice de precios no subyacente descendió 1.65 por ciento”, informó el instituto en un comunicado.

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Dentro de este, se precisó, los precios de frutas y verduras cayeron 3.18 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 1.67 por ciento.

Esto como resultado de los ajustes, a la baja, en las tarifas eléctricas por temporada cálida en 11 ciudades del país.

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