Batean primeros amparos contra reposición de examen a la UNAM

Algunas convocatorias para manifestarse en contra del examen de control de la UNAM han resultado en fracaso y sin presencia de protestas en Ciudad Universitaria.

Un juzgado federal desechó de plano el primer juicio de amparo promovido por un aspirante contra la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de aplicar un examen de control dentro del proceso de Admisión a Licenciatura 2026.

La resolución fue emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, a cargo del juez Ulises Oswaldo Rivera González, en el expediente 1449/2026, promovido por Brenda Haydde Balderas García contra actos del rector de la UNAM y otras autoridades.

El Dato: Desecharon otros amparos interpuestos en contra de la determinación de la UNAM que impide que alumnos cursen dos carreras al mismo tiempo, debido a la falta de cupo.

La demanda fue presentada el 4 de agosto y registrada el 5 de agosto. La aspirante señaló como acto reclamado específicamente el “Examen de Control de la Universidad Nacional Autónoma de México” y argumentó la posible violación de los artículos 3, 14 y 16 de la Constitución.

El auto que determinó el desechamiento fue emitido el 6 de agosto y publicado el viernes. El juez determinó que, conforme a los artículos 113 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, procedía desechar la demanda de plano al advertir un motivo “indudable y manifiesto de improcedencia”.

7 Amparos se promovieron contra 2.o examen de la UNAM

El juzgado sustentó su decisión en un criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que las universidades públicas autónomas tienen facultades para determinar los términos y condiciones de los servicios que prestan, así como los requisitos de ingreso, promoción y permanencia.

En el caso de la aspirante, el juzgado destacó que obtuvo un puntaje favorable, de acuerdo con los resultados oficiales, pero que la siguiente etapa para formalizar su inscripción fue suspendida y, posteriormente, fue convocada a un segundo examen de control presencial.

“Todo lo cual denota que, si una universidad pública no es autoridad para efectos del amparo cuando expresamente niega admitir a una persona como alumno, con mayor razón no puede tener ese carácter cuando ese proceso aún no ha concluido”, señala el auto.

El juez agregó que la aplicación del examen adicional no significa que la aspirante haya sido excluida del proceso: “Al margen de que estuviera o no prevista o justificada la práctica de un segundo examen de control presencial, lo cierto es que aún es posible que la peticionaria sea admitida”, establece la resolución.

Como sustento, el juzgado citó la jurisprudencia 2a./J. 180/2005 de la segunda sala de la SCJN, relativa a la Universidad de Guadalajara, que establece que la negativa de admitir como alumno a un aspirante que no aprobó el examen correspondiente no constituye un acto de autoridad impugnable mediante juicio de amparo.

El criterio legal señala que los aspirantes tienen derecho a ser considerados en el proceso de selección conforme a los requisitos y lineamientos establecidos por la institución, pero que los derechos y obligaciones derivados de la calidad de alumno se incorporan a su esfera jurídica hasta que son formalmente admitidos e inscritos en la institución.

El juzgado consideró que esta jurisprudencia resulta aplicable al caso, debido a que la aspirante todavía no había sido admitida ni inscrita en algún programa académico de la UNAM.

“De ahí que se considere que la demanda es indudable y notoriamente improcedente”, concluyó el juez.

El desechamiento de plano no significa necesariamente que la resolución quede firme. La parte promovente puede recurrir al recurso de queja para que un Tribunal Colegiado de Circuito revise si fue correcta la determinación del juez de Distrito de considerar manifiesta e indudable la causal de improcedencia.

La misma resolución fue emitida por los juzgados sexto y décimo en materia administrativa, todos publicados en los listados de acuerdos del Órgano de Administración Judicial (OAJ), en las cuales son coincidentes en que los recursos promovidos son improcedentes.

Al considerar que lo establecido en la Ley de Amparo señala que es improcedente promover un recurso “contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso”.

Designan espacios de aforo masivo para aplicar prueba

| Por Yulia Bonilla |

En el palacio de los Deportes, hoteles y sitios de aforo masivo, se ubicarán las sedes donde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará el examen de control a los aspirantes que fueron seleccionados en la prueba en línea de Admisión a Licenciatura, cuyos resultados fueron cuestionados por encontrarse por encima del puntaje promedio de generaciones anteriores.

La planeación de la evaluación extraordinaria de la UNAM resulta casi inédita, toda vez que la aplicación del examen se realizaba en planteles educativos de distinto control, lo que hizo rememorar la presentación que se realizaba en las décadas de los 70 y 80, al interior del entonces Estadio Azteca, sobre las butacas y con una tabla para apoyarse.

A lo largo de este viernes, la máxima casa de estudios notificó a los aspirantes que podrán presentar el nuevo examen y que será el definitivo para determinar quiénes tendrán lugar para su formación profesional dentro de esta institución.

Para concluir con el proceso fueron convocados más de 58 mil jóvenes, entre los que sí aprobaron el examen en línea y aquellos que obtuvieron aciertos iguales o superiores a los del ingreso promediado entre 2021 a 2025.

En CDMX, la sede es el Palacio de los Deportes, donde 53 mil 568 aspirantes lo realizarán entre el 17 y 19 de agosto.

En cuanto a León, Guanajuato, se adaptó el Hotel Real de Minas, en la colonia Bugambilias, para recibir a dos mil 777 aspirantes entre el 12 y 13 de agosto; en Oaxaca, se aplicará en el Hotel San Felipe, en San Felipe del Agua, con una capacidad para mil 920 jóvenes, y en Tijuana, Baja California, se recurrirá al Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana (ENID), localizado en Esperanza, donde se esperan a 518 aspirantes.

En la notificación, la UNAM advirtió que no se permitirá que los aspirantes ingresen con mochilas ni bolsas.

Por otro lado, es probable que no todos los aspirantes acudan, por motivos ajenos a la institución, como no contar con las condiciones para trasladarse hasta las sedes en las que fueron convocados. Por ejemplo, “Ana”, nombre que eligió por motivos de privacidad, no podrá asistir, ya que reside en California, EU, y no podrá ir a la CDMX, donde la citaron.

El examen de control se llevará a cabo del 12 al 19 de agosto, para lo cual la UNAM habilitó sedes en cuatro estados de la República. Para el centro del país, la sede habilitada se encontrará en León, Guanajuato, donde se aplicará entre el 12 y 13 de agosto, así como en la Ciudad de México, para el 17, 18 y 19 del mismo mes.

Para el norte de la República, será en Tijuana, Baja California, donde la prueba se realizará entre el 15 y 16 de agosto; mientras que para la región al sur quedará más cerca la capital de Oaxaca, para el 13 de agosto.