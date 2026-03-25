Más de 177 mil mexicanos han sido detenidos por ICE; 13 mil permanecen bajo arresto

En lo que va del gobierno de Donald Trump, enmarcado por una política antimigratoria, más de 177 mil mexicanos han sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), de los cuales más de 13 mil permanecen bajo arresto.

Al presentar, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, un informe de las labores de asistencia consular brindadas a los paisanos, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, dijo que 177 mil 192 personas mexicanas han sido detenidas por el ICE desde el 20 de enero de 2025; 13 mil 722 siguen en dicha condición.

Además, 192 mil 500 han sido repatriados desde EU, de los que 152 mil tuvieron apoyo consular para regresar al país.

Al recordar que la instrucción presidencial fue la de reforzar la protección de los connacionales en Estados Unidos, subrayó que se han emprendido tareas que hoy reflejan resultados.

Aseguró que se hizo una evaluación rigurosa de los 53 consulados para emprender los cambios necesarios, lo que llevó a que en 15 se sustituyera a sus titulares.

“El proceso de evaluación continúa y en esto vamos a seguir siendo rigurosos, estrictos, justos, pero exigiendo que se cumplan todos los nuevos lineamientos que aparecen ya en el funcionamiento de los modelos de atención consular que están vigentes”, dijo el funcionario.

Entre las otras medidas aplicadas, comentó que se emprendió una modernización de la red consular por medio de una digitalización que ha permitido mejorar la capacidad de atención a los connacionales, para ahorrarles viajes a México para trámites y correcciones en sus documentos.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Expuso que con estas mejoras se ha conseguido expedir más de seis millones de trámites desde aquel país.

Desde el 20 de enero del año pasado, se han hecho 12 mil 866 visitas a centros de detención; se han otorgado 20 mil 908 asesorías legales. Así, 152 mil 625 casos recibieron asistencia o protección consular en procesos de repatriación.

Aunado a esto se han realizaron 229 mil 684 llamadas a la línea telefónica habilitada para asistir á los mexicanos.

Suman 13 mexicanos muertos bajo custodia de ICE

Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que suman 13 mexicanos muertos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Velasco Álvarez calificó estas muertas como “inaceptables”.

“Hablamos de 13 personas que trágicamente han perdido la vida en operativos migratorios o bajo custodia de ICE”, detalló en su intervención durante la Mañanera de Sheinbaum.

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FGR