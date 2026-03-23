Agentes de ICE se despliegan en aeropuertos de EU

Agentes de inmigración estadounidenses comenzaron a desplegarse este lunes en algunos aeropuertos del país para colaborar en los controles de seguridad, ya que las bajas de personal entre los agentes de seguridad aeroportuaria, a quienes no se les paga, están provocando retrasos masivos.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que había comenzado a desplegar a cientos de agentes del ICE para ayudar en la seguridad de los aeropuertos que se enfrentan a importantes problemas de personal.

Según informaron fuentes oficiales a Reuters, se estaban desplegando agentes del ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional en 14 aeropuertos, entre ellos los de Atlanta, el JFK de Nueva York, Cleveland, Pittsburgh, Phoenix y Fort Myers.

TE RECOMENDAMOS: No hay información de víctimas Avión Hércules que transportaba soldados se accidenta en Colombia

Por otra parte, el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta -el más transitado de Estados Unidos- pidió a los pasajeros que llegaran al menos cuatro horas antes de la salida de sus vuelos el lunes.

En tanto, el Presidente Donald Trump dijo que agradecería que los agentes del ICE no usarán “mascarillas”.

“Soy un gran defensor de que ICE use mascarillas mientras buscan y se ven obligados a lidiar con criminales endurecidos, muchos de los cuales fueron dejados entrar a nuestro país por el somnoliento Joe Biden y su maravillosa “zar de la frontera”, Kamala (¡ella ni siquiera fue a la frontera!), a través de su política de fronteras abiertas absolutamente descabellada. Sin embargo, agradecería enormemente que NO USARAN MASCARILLAS cuando ayuden a nuestro país a salir del DESASTRE causado por los demócratas en los aeropuertos”, posteó Trump en Truth Social.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR