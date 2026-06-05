NASA desactiva alerta y orden de evacuación en la Estación Espacial Internacional tras alarma por fuga

La Estación Espacial Internacional vista desde la nave rusa Soyuz MS-19, el 30 de marzo del 2022.

La NASA retiró la alerta de evacuación para los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), luego de que una fuga de aire detectada en el segmento ruso del laboratorio orbital provocara un protocolo preventivo de resguardo en una cápsula de SpaceX.

De acuerdo con la agencia estadounidense, cinco astronautas recibieron la instrucción de trasladarse a la nave Crew Dragon, acoplada a la estación, ante la posibilidad de que la pérdida de presión requiriera una evacuación.

🛰️ | URGENTE: Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional han sido instruidos para prepararse para una evacuación debido a una fuga de aire que está empeorando. pic.twitter.com/qk5ox73YJy — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 5, 2026

La orden fue emitida por el control de misión como una medida de precaución mientras especialistas rusos trabajaban en la zona afectada.

Cerca de dos horas después, la NASA comunicó a la tripulación que podía regresar al interior de la estación, mientras continúa el análisis conjunto con la agencia espacial rusa Roscosmos sobre la evolución de la fuga y las posibles reparaciones.

🛰️ | AHORA: La NASA desactiva el protocolo de evacuación tras la fuga de aire detectada. pic.twitter.com/yBcs7jx2wg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 5, 2026

Según reportes de la agencia Reuters, el problema se localizó en el módulo ruso Zvezda, una sección fundamental de la EEI donde los astronautas habitan y realizan actividades operativas.

Las autoridades espaciales rusas informaron que fueron detectadas dos fugas; una de ellas fue controlada rápidamente y la segunda permanecía bajo atención técnica.

El incidente ocurrió después de que la tasa de pérdida de aire aumentara en los últimos días.

Un funcionario de la NASA citado por Reuters señaló que la fuga pasó de aproximadamente una libra de aire diaria a dos libras, aunque las autoridades indicaron que no existía una amenaza inmediata para la tripulación ni para los sistemas principales de la estación.

La EEI mantiene actualmente a siete astronautas de dos misiones. Entre ellos se encuentran los integrantes de la misión Crew-12, formada por los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la astronauta francesa Sophie Adenot y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev.

Las fugas en el módulo Zvezda han sido objeto de seguimiento durante meses por parte de la NASA y Roscosmos.

Aunque en ocasiones anteriores se han activado protocolos de seguridad por riesgos externos o fallas técnicas, la estación nunca ha requerido una evacuación completa desde su inicio de operaciones hace casi tres décadas.

Con información de Reuters y Europa Press.

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