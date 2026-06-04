Zelenski manda carta a Putin para negociar el fin de la guerra en un encuentro ‘cara a cara’.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, planteó en una carta a su homólogo ruso, Vladímir Putin, una reunión bilateral “cara a cara” para negociar el fin de la guerra que mantienen desde el 24 de febrero de 2022.

Para ello, el presidente de Ucrania ofreció establecer un “alto el fuego total”, para entablar el diálogo en tierras neutrales como Suiza, Turquía, o países árabes.

“Hay países que tradicionalmente han albergado líderes para resolver cuestiones de guerra y paz. Suiza, Turquía, los países del mundo árabe, muchos son capaces y están dispuestos a organizar una reunión de este tipo (...) Propongo fijar una fecha clara para dicha reunión”, indicó el mandatario ucraniano.

Alto el fuego total Rusia Ucrania 2026

Además, Volodímir Zelenski propuso un intercambio de prisioneros durante todo el tiempo que se extiendan las mesas de negociación.

Para tal cumbre, el mandatario ucraniano pidió la participación de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos para que supervisen el cumplimiento del alto el fuego y definan la nueva estructura de seguridad regional.

“Puesto que la guerra está teniendo lugar en Europa, y puesto que Ucrania necesita garantías de seguridad, mientras que tú también buscas garantías de seguridad para ti mismo, sería lógico involucrar a quienes realmente pueden servir como garantes”, indicó Volodímir Zelenski en la misiva dirigida a su par ruso.

Respuesta del Kremlin a la propuesta de Zelenski

El Kremlin confirmó la recepción de la carta, misma que Vladímir Putin revisará a detalle al concluir su agenda de trabajo. Sin embargo, dejó ver que no está abierto a viajar a otro lugar para las negociaciones de paz.

“Puede venir a Moscú y hacerlo en cualquier momento”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

El conflicto bélico comenzado en 2022 ya sumó más de 48 mil personas muertas, entre tropas de Rusia y de Ucrania, así como de civiles.

A 5 años del inicio de la guerra, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reportó al menos 28 mil civiles heridos.

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JVR