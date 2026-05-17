Ucrania lanza uno de sus mayores ataques con drones contra Moscú; hay al menos 4 muertos

Ucrania lanzó uno de los mayores ataques con drones contra Rusia, más de 80 de ellos contra Moscú, los cuales provocaron la muerte de al menos cuatro personas, y fue considerado por Kiev como un hito en la defensa de su país en la guerra que lleva más de cuatro años.

Agencias internacionales, citando fuentes locales, reportaron que, la noche del sábado, Ucrania lanzó más de 80 drones contra Moscú y ciudades periféricas.

Una casa en llamas tras un ataque ucraniano en Moscú, Rusia. ı Foto: Reuters

Los drones volaron más de 500 kilómetros desde territorio ucraniano y, según el presidente Volodímir Zelenski, significa que su país está “superando” las defensas antiaéreas rusas concentradas en y alrededor de la capital Moscú.

Ataque de gran escala ucraniano deja al menos 4 muertos en alrededores de Moscú

A causa de este ataque, se reportaron al menos cuatro muertes.

Una mujer perdió la vida tras el impacto de un dron en una vivienda en Khimki, distrito de Starobeshevo. Dos hombres murieron en la aldea de Pogorelsky, a 10 kilómetros al norte de Moscú, tras el impacto de drones en una vivienda en construcción. Una persona más murió cuando un dron golpeó un camión en la región fronteriza de Bélgorod.

Una casa dañada tras un ataque ucraniano en Moscú, Rusia. ı Foto: Reuters

Horas después, la Embajada de India en Moscú reportó la muerte de un trabajador indio “en la región de Moscú” y tres ciudadanos indios hospitalizados, aunque no quedó claro si era una víctima adicional o una de las ya contabilizadas.

Mientras que se registraron 12 heridos en Moscú, la mayoría trabajadores de construcción cerca de la entrada de la refinería de la ciudad, así como cuatro heridos más en Istra. Hasta el momento no se conoce una cifra oficial de heridos.

Agresión estuvo totalmente justificada, asegura Zelenski

A propósito, el presidente ucraniano aseguró que esta agresión estuvo “totalmente justificada”, pues, explicó, fue en respuesta a “la prolongación de la guerra por parte de Rusia”.

Equipos de emergencia trabajan en un edificio dañado en Kiev, Ucrania, tras un ataque ruso. ı Foto: Reuters

“Nuestras respuestas a la prolongación de la guerra por parte de Rusia y a los ataques contra nuestras ciudades y comunidades están totalmente justificadas”, Zelenski en X.

Esta vez, las sanciones ucranianas de largo alcance han llegado a la región de Moscú, y les estamos diciendo claramente a los rusos: su Estado debe poner fin a su guerra”, abundó.

Por el contrario, autoridades rusas aseguraron que 81 drones ucranianos dirigidos a Moscú fueron derribados durante la noche, según declaraciones recogidas por la agencia estatal TASS.

Our responses to Russia’s prolongation of the war and its attacks on our cities and communities are entirely justified. This time, Ukrainian long-range sanctions reached the Moscow region, and we are clearly telling the Russians: their state must end its war. Ukrainian drone and… pic.twitter.com/BVFJ1BJQ1i — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2026

Mientras que, la misma noche, Rusia lanzó un ataque de 287 drones contra Ucrania. Según Kiev, al menos 279 fueron derribados o interferidos.

El intercambio de ataques ocurre pocos días después de un alto el fuego pactado con mediación de Estados Unidos, con motivo del Día de la Victoria, durante el cual los beligerantes se acusaron mutuamente de romper la tregua.

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