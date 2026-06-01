Europa acusa a Rusia por intensificar guerra híbrida contra occidente

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La última incursión de un dron ruso en territorio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) enciende las alarmas en Europa.

El viernes pasado, un dron ruso se impactó con un edificio residencial y causó dos heridos leves en Rumanía. Este acontecimiento ha elevado la tensión entre Rusia y la Alianza Atlántica y ha abierto un debate sobre la vulnerabilidad del flanco oriental europeo.

El dron ruso cargado con explosivos cruzó el espacio aéreo rumano cerca de la frontera con Ucrania. Las autoridades confirmaron dos heridos leves, una mujer de 51 años y un adolescente de 14 años, afectados por la caída de cristales y escombros tras la explosión del aparato no tripulado.

TE RECOMENDAMOS: EL ESPEJO Ajolotes trumpianos

El Ministerio de Defensa rumano informó que el dron fue detectado cuando Rusia realizaba ataques masivos contra infraestructuras ucranianas en la región de Odesa, cerca del Danubio.

Aunque todo indica que el aparato cruzó la frontera por accidente, algunos analistas creen que pudo tratarse de una acción deliberada para provocar a la OTAN y ejercer presión psicológica sobre los miembros de la alianza.

Esta es la primera vez desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania que un ataque relacionado con drones rusos provoca víctimas civiles en territorio rumano. Sin embargo, no es la primera vez que drones rusos traspasan las fronteras de Europa.

Las incursiones de los aparatos no tripulados también se han hecho sentir en los países bálticos, lo que ha disparado la preocupación en la Unión Europea sobre la seguridad del flanco oriental y lo que denuncian como parte de la llamada guerra híbrida que libra Rusia con occidente.

Las incursiones de drones y objetos aéreos no identificados se han registrado también en Lituania, Letonia y Estonia. Al menos seis incidentes importantes fueron detectados desde comienzos de mayo.

Ante este panorama, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que estos incidentes “no son aislados” y representan una prueba directa para la estabilidad y la capacidad defensiva europea.

Las incursiones rusas han provocado reacciones de los países miembros de la OTAN, obligándoles a activar alertas aéreas, el cierre temporal de escuelas, interrupciones del tráfico aéreo y despliegues militares de emergencia.

La presidenta de la Comisión Europea sostiene que el gobierno de Vladimir Putin utiliza tácticas de guerra híbrida destinadas a desestabilizar democracias europeas, generar miedo social, saturar defensas y medir la capacidad de reacción de occidente.

Las guerras actuales ya no se limitan a tácticas militares tradicionales, sino que implementan otras acciones que forman parte de la llamada guerra híbrida como el uso de drones con inteligencia articulada, ciberataques masivos, campañas de desinformación en Internet y redes sociales, presión migratoria y sabotajes.

Europa cree que Rusia está utilizando estas tácticas para debilitar la cohesión política del continente respecto a la guerra con Ucrania, un enfrentamiento que lleva años desgastando a ambas naciones y que occidente sigue respaldando desde sus trincheras.