Ucrania ataca la terminal petrolera y base naval de San Petersburgo

HUMO negro se observa en el puerto de San Petersburgo, tras ataque ucraniano, ayer.

Ucrania lanzó ayer una ofensiva masiva con más de 350 drones contra territorio ruso, en un ataque que alcanzó Moscú, San Petersburgo, Leningrado y otras regiones estratégicas, golpeando instalaciones petroleras, bases militares y rutas logísticas vinculadas al esfuerzo bélico del Kremlin.

La operación ocurrió mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, se prepara para inaugurar el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, conocido como el “Davos ruso”, un encuentro con el que Moscú busca proyectar estabilidad económica y atraer inversión extranjera pese al aislamiento internacional derivado de la guerra.

En tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus sistemas antiaéreos destruyeron 354 drones ucranianos sobre 15 regiones, Crimea y el mar de Azov. Sin embargo, autoridades locales reconocieron daños en infraestructura crítica y personas heridas en varios puntos de San Petersburgo y Kronstadt.

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El Dato: Volodimir Zelenski afirmó que Ucrania continuará con ofensivas a objetivos considerados militares o estratégicos para debilitar la capacidad operativa rusa.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó que uno de los principales objetivos fue una terminal petrolera ubicada en San Petersburgo, infraestructura que, según dijo, abastece el aparato militar ruso. La instalación se encuentra a más de mil kilómetros de la frontera ucraniana.

Además, drones de Kiev atacaron una base naval en Kronstadt y una fábrica de armamento en la región de Tambov. En ese sentido, Robert Brovdi, jefe de las fuerzas de drones de Ucrania, afirmó posteriormente que una corbeta portamisiles rusa fue alcanzada dentro del puerto báltico de Kronstadt. Las explosiones provocaron afectaciones en el aeropuerto internacional Púlkovo de San Petersburgo, donde decenas de vuelos sufrieron retrasos y varios fueron desviados. También los aeropuertos moscovitas de Vnúkovo y Domodédovo suspendieron operaciones en distintos momentos de la madrugada.

El intercambio de ataques se produjo apenas un día después de una ofensiva rusa con misiles y drones sobre Kiev y otras regiones ucranianas, donde murieron al menos 23 personas y más de 150 resultaron heridas.

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Crimea y Donetsk. Asimismo, en Donetsk, bajo control ruso, autoridades prorrusas denunciaron que un dron ucraniano impactó un autobús que viajaba entre Moscú y Simferopol. El ataque dejó siete muertos y 11 heridos, según el dirigente impuesto por Moscú, Denís Pushilin.

En Crimea, funcionarios designados por el Kremlin reportaron ataques contra Simferopol y otras zonas estratégicas de la península anexada por Rusia en 2014. El gobernador prorruso Sergei Aksyonov informó sobre tres muertos y siete lesionados.

En medio de la escalada bélica, los 27 países de la Unión Europea acordaron iniciar conversaciones para abrir el primer bloque formal de negociaciones de adhesión con Kiev y Moldavia.

La decisión fue posible después de que Hungría levantara el veto que mantenía paralizado el proceso. La aprobación formal se realizará la próxima semana y las conferencias interministeriales están previstas para el 15 de junio en Luxemburgo.