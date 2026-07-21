Defienden uso de cámaras corporales

Zar de la frontera defiende acciones de agentes de ICE

Tom Homan afirmó que migrantes muertos en operativos de ICE seguirían vivos si hubieran obedecido órdene

Las tres muertes ocurridas en los últimos días aumentaron las exigencias de demócratas para que agentes de ICE usen cámaras corporales de manera obligatoria.
Las tres muertes ocurridas en los últimos días aumentaron las exigencias de demócratas para que agentes de ICE usen cámaras corporales de manera obligatoria. Foto: Reuters
Por:
La Razón Online

El RESPONSABLE de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, aseguró ayer que los migrantes fallecidos en recientes operativos de ICE “hoy estarían vivos” si hubieran acatado las órdenes de los agentes que les marcaron el alto.

“Estas personas no acataron las órdenes de las autoridades”, declaró Tom Homan afuera de la Casa Blanca, al ser cuestionado por las investigaciones sobre las muertes del mexicano Lorenzo Salgado Araujo y del colombiano Johan Durán, quienes fallecieron por disparos de ICE durante controles de tráfico en Texas y Maine.

“Si ellos lo hubieran hecho, hoy estarían vivos”, añadió.

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Asimismo, defendió el uso de cámaras corporales para los agentes migratorios al señalar que permitirán mayor transparencia y afirmó que estos equipos “exoneran a los oficiales 90 por ciento de las veces”. El funcionario acusó a los demócratas de retrasar la medida.

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