Ucrania lanza ataque masivo con drones contra Moscú

Un ataque masivo lanzado por Ucrania con cerca de 400 drones contra la región de Moscú dejó ayer varios heridos y provocó incendios en instalaciones industriales ubicadas a unos 30 kilómetros al sur de la capital rusa, en una de las mayores ofensivas registradas contra esa zona desde el inicio de la guerra.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó que entre las 20:30 y las 05:00 horas, tiempo local, más de 400 drones atacaron la región. Aseguró que la mayoría fueron neutralizados por sistemas de defensa antiaérea antes de alcanzar la capital y precisó que 85 aparatos fueron destruidos mientras se aproximaban.

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Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmó la operación y afirmó que fueron alcanzadas varias instalaciones logísticas y un depósito de petróleo. Agregó que durante la misma noche las fuerzas ucranianas también atacaron otros dos petroleros y cuatro cargueros que se dirigían o regresaban de puertos rusos en el mar Negro.

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Diversos canales de Telegram reportaron un incendio en un depósito de petróleo en la ciudad de Podolsk, situada a unos 30 kilómetros al sur de Moscú. Sin embargo, el jefe del distrito, Grigori Artamónov, aseguró que el ataque fue repelido y señaló que sólo se registró la caída de drones y restos sobre instalaciones industriales y zonas habitacionales, sin que hubiera personas lesionadas.

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En la misma ciudad, también se produjo un incendio en un almacén de la empresa nacional de comercio electrónico Wildberries, cuyas instalaciones ya fueron atacadas días antes. Además, en la cercana ciudad de Domodédovo se reportaron daños en infraestructura.

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, informó que seis personas resultaron heridas por los ataques. Indicó que uno de los lesionados permanece en estado grave mientras los médicos intentan salvarle la vida.

En tanto, las autoridades rusas calificaron esta ofensiva como una de las mayores dirigidas contra la región de Moscú, comparable con la del pasado 7 de julio, cuando 430 drones ucranianos fueron lanzados contra ese territorio.

Asimismo, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que sus sistemas derribaron un total de 381 drones sobre las regiones de Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Rostov, Tambov, Riazán, Smolensk, Tula, la región de Moscú, Krasnodar y la península de Crimea, además de interceptar aparatos que sobrevolaban el mar Negro y el mar de Azov.

En la región fronteriza de Bélgorod, las autoridades informaron que un ataque con drones contra un autobús de pasajeros dejó al menos cinco personas muertas y otras 23 heridas. Entre las víctimas mortales se encuentran cuatro mujeres y un menor de edad. El gobernador Alexandr Shuváev indicó que tres de los heridos permanecen en estado crítico y advirtió que el número de fallecidos podría aumentar.

A su vez, la Administración Ucraniana de Puertos Marítimos informó que 10 marinos murieron tras un ataque ruso con misiles contra el barco mercante Golden Leo, de propiedad turca, que transportaba grano cerca de un puerto ucraniano del mar Negro.

El ministerio de Infraestructuras de Ucrania, señaló que la tripulación era integrada por 17 ciudadanos sirios e indios, además de un ucraniano.