Día 10 de ataques de EU a Irán; “pagará por muerte de soldados”

Iraníes siguen con su vida cotidiana pese a la guerra con EU, en Teherán, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer que Irán “pagará muchas veces más” por cada soldado de su país muerto y, horas después, ordenó una nueva ronda de ataques contra territorio iraní, en el décimo día de operaciones militares desde que el magnate dio por terminada la tregua entre ambos países.

La décima ofensiva comenzó a las 16:00 horas del este, de acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que informó que los bombardeos tienen como objetivo reducir las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar embarcaciones comerciales en Ormuz.

El Dato: El tráfico marítimo diario en Ormuz ha caído desde que colapsaron las negociaciones entre EU e Irán. En las últimas 24 horas, apenas nueve embarcaciones pasaron.

La decisión del republicano ocurrió después de que el Pentágono confirmara la muerte de tres militares estadounidenses durante ataques atribuidos a Irán en Jordania e Irak. “Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más”, escribió en su red Truth Social.

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Donald Trump señaló que la orden fue comunicada al secretario de Guerra, Pete Hegseth; al presidente del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine, y a los principales mandos militares.

3 embarcaciones fueron impactadas ayer en el estrecho

Por su parte, el Departamento de Defensa identificó a los dos soldados fallecidos en Jordania como Tyler James Feehan, de 25 años y originario de Hawái, e Isabella Gonzales, de 19 años y originaria de Texas.

Isabella Gonzales murió el viernes y Tyler Feehan el sábado durante el ataque contra una base militar estadounidense en Jordania. Ambos pertenecían a unidades de defensa antimisiles del Ejército de Estados Unidos.

Otro militar estadounidense murió en el norte de Irak durante la detonación controlada de municiones sin explotar pertenecientes a un dron iraní derribado. Un segundo soldado sufrió heridas leves.

100 militares de EU han resultado heridos en julio

SEÑALES DE DIÁLOGO. El secretario de Estado Marco Rubio, expresó su apoyo a las familias de los militares fallecidos y afirmó que Estados Unidos mantiene abierta la posibilidad de negociar con Irán. “Nuestros corazones están con estas familias. Éstos son héroes que pagan el precio más alto”, declaró.

El funcionario dijo que Teherán envía señales de diálogo, pero al mismo tiempo mantiene ataques con misiles y drones contra objetivos estadounidenses y embarcaciones en la región. “Su conducta tiene que cambiar para que la nuestra cambie”, afirmó.

Mientras tanto, el Ejército estadounidense informó que atacó posiciones de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní que, según su versión, estuvieron involucradas en el ataque contra tropas de Estados Unidos y aliadas en Jordania.

Por otra parte, Donald Trump afirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no será detenido durante una visita a su país, después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, señalara que su equipo legal analiza la posibilidad de arrestarlo durante la Asamblea General de Naciones Unidas.

El Tip: Mediadores entre EU e Irán plantearon la posibilidad de un alto al fuego de 10 días que bajaría la temperatura.

COMBATE TOTAL. En Teherán, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que su país atraviesa “una guerra a gran escala” con Estados Unidos y afirmó que el conflicto no se limita al terreno militar, sino que también incluye la presión económica.

El mandatario sostuvo que las Fuerzas Armadas iraníes defienden al país, pero advirtió que las dificultades económicas pueden afectar el respaldo social al gobierno. Además llamó a la unidad nacional y afirmó que sus adversarios buscan impedir que Irán avance como una nación independiente.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, acusó a Estados Unidos de enviar más equipo militar a Oriente Medio mientras afirma que busca terminar la guerra.

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que lanzó ataques contra posiciones estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin. Según su versión, fueron atacadas instalaciones utilizadas para drones, embarcaciones y fuerzas especiales estadounidenses, aunque no presentó pruebas independientes de los daños.

Asimismo, informó que dos petroleros quedaron inmovilizados tras explosiones en una zona al sur del estrecho de Ormuz que Teherán considera insegura. Advirtió que mientras continúen las operaciones estadounidenses, el paso por Ormuz no será seguro para el transporte de petróleo, gas y mercancías.

Horas antes, la agencia británica Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido informó que una embarcación se encontraba en llamas cerca de Omán, aunque indicó que la causa del incidente todavía no había sido confirmada.

SE AMPLÍA CONFLICTO. Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron un embargo marítimo inmediato contra Arabia Saudita, país que participa en una coalición militar en Yemen desde 2015.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, afirmó que la medida responde al bloqueo impuesto por Riad sobre las zonas controladas por los insurgentes. Acusó a Arabia Saudita de mantener durante años restricciones terrestres, marítimas y aéreas que, según afirmó, agravaron la crisis humanitaria en Yemen.

Los hutíes advirtieron que cualquier nueva acción saudí tendrá una respuesta y llamaron a sus seguidores a prepararse ante distintos escenarios.