Nave de la NASA sobrevuela Marte, se dirige al asteroide Psyche | FOTOS

El 15 de mayo la sonda Psyche de la NASA se acercó a la superficie de marte durante un sobrevuelo e el que también se impulsaron para sirigirse hacia el asteroide Psyche.

La sonda Psyche de la NASA logró acercarse a 4 mil 609 kilómetros de la superficie de Marte, y durante este sobrevuelo aprovecharon la asistencia gravitatoria del planeta rojo para dirigirse al asteroide sin utilizar combustible.

El asteroide Psyche es rico en metales y se encuentra ubicado en el cinturón principal de asteroides que hay entre Marte y Júpiter, por lo que el equipo de vuelo danalizó las señales de radio para poder confirmar que el asteroide se encontraba en la trayectoria correcta.

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Casquet polar sur de Marte captado por la misión Psyche de la NASA ı Foto: NASA

Se monitorizó la señal Doppler de la Red del Espacio Profundo (DNS, por sus siglas en inglés), y se confirmó que Marte logró impulsar la nave a mil 600 kilómetros por hora para que se dirigiera hacia el asteroide, a donde se calcula llegue durante el verano austral del 2029.

Con la finalidad de determinar si Psyche es el núcleo de un planetesimal, la nave espacial de la NASA estudiará a Psyche mediante la generación de imágenes multiespectral, un especto de rayos gamma y neutrones, un magnetómetro y un radiotelescopio.

First stop, Mars. Next stop, Psyche 📍



On May 15, our Psyche spacecraft swung by Mars on its way to its next destination: a metal-rich asteroid also named Psyche. The Red Planet gave the spacecraft a 1,000-mph speed boost and provided some stunning photos as well! pic.twitter.com/1DMvCgH0Lf — NASA (@NASA) May 20, 2026

¿Qué es el Asteroide Psyche?

El asteroide Psyche es un asteroide gigante de forma irregular rico en metales que se encuentra a una distancia estimada de tres veces más lejos del Sol que la Tierra, de acuerdo con la NASA.

Este asteroide tendría una medida de 280 kilómetros de ancho en su punto más amplio, y 233 kilómetros de largo si se cortara a la mitad de manera horizontal; además, se estima que su superficie es de 165 mil 800 kilómetros cuadrados.

Estudios de la NASA detallan que el asteroide Psyche podría estar compuesto de una mezcla entre metal, silicato y roca, teniendo un total de entre 30 y 60 por ciento de metal en su volumen.

Simulación de la apariencia del asteroide 16 Psyche de Eyes on the Solar System ı Foto: Captura de pantalla

Asimismo, se cree que este asteroide es un superviviente de múltiples colisiones violentas que fueron frecuentes durante la formación del Sistema Solar, lo que podría brindar información de cómo es que se formó el núcleo de la Tierra y los núcleos de los planetas rocosos o terrestres.

El asteroide Psyche recibió su nombre tras ser descubierto el 17 de marzo de 1852 por el astrónomo italiano Annibale de Gasparis, quien le otorgó este nombre en honos a la diosa griega que se casó con Eros, el dios del amor.

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