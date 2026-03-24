NASA anuncia ambicioso plan para construir base permanente en la Luna; prevé invertir 20 mmdd

Jared Isaacman (izq.), titular de la NASA, anunció ambicioso plan para instalar base en la Luna.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) anunció un ambicioso plan para construir una base permanente en la Luna, lo que representa un giro estratégico de Estados Unidos hacia la presencia humana sostenida en el satélite natural.

Así lo anunció el administrador Jared Isaacman, quien aseguró que el proyecto contempla una inversión aproximada de 20 mil millones de dólares en un periodo de siete años.

El objetivo, aseguró, es consolidar una infraestructura lunar capaz de sostener operaciones continuas, en un contexto de creciente competencia internacional.

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“Estados Unidos nunca abandonará de nuevo a la luna. Lo cual nos lleva al próximo paso: construir una base en la Luna”, dijo Isaacman, en el evento.

Ambicioso proyecto lunar contempla tres fases

El administrador explicó que el proyecto se desarrollará en tres fases.

La primera contempla un aumento significativo de misiones robóticas (incluyendo rovers e instrumentos científicos) para probar tecnologías en la superficie lunar.

En la segunda etapa, explicó, se enviará infraestructura semihabitable para facilitar operaciones logísticas.

🚨 | ÚLTIMA HORA: El director de la NASA, Jared Isaacman, acaba de anunciar planes para establecer una base estadounidense permanente en la Luna.



«Invertiremos aproximadamente 20.000 millones de dólares durante los próximos siete años y la construiremos mediante decenas de… pic.twitter.com/1slwcVS4sN — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 24, 2026

Finalmente, la tercera fase prevé el despliegue de módulos habitacionales y sistemas pesados que permitan una presencia humana permanente.

Pausan programa Gateway e impulsan Artemis

Asimismo, para permitir el avance de este plan, se decidió poner en pausa el programa Gateway, que consistía en la construcción de una órbita alrededor de la Luna. El objetivo es redirigir recursos a instalar la base sobre el territorio del satélite natural.

En el mismo sentido, el proyecto estará apoyado por los avances del programa Artemis, el cual, desde 2022, ha explorado la posibilidad de acelerar los viajes a la Luna.

Así, se desarrollarán las misiones Artemis II, que consistirá en una misión tripulada alrededor de la Luna, sin alunizaje; Artemis III, enfocada en pruebas en órbita terrestre, y Artemis IV, prevista para 2028, a partir de la cual se prevén alunizajes regulares cada seis meses.

De esta forma, la primera fase del desarrollo de la base podría incluir hasta 30 aterrizajes robóticos, desde 2027.

El plan también incluye otros avances tecnológicos, como el lanzamiento del Space Reactor-1 Freedom antes de 2028, un sistema de propulsión nuclear que podría acelerar futuros viajes a Marte.

Además, la agencia proyecta instalar un reactor nuclear en la Luna hacia 2030 para garantizar suministro energético durante las largas noches lunares.

En paralelo, NASA impulsa el envío de nuevos helicópteros a Marte y prevé una transición hacia estaciones espaciales comerciales en órbita terrestre, en sustitución gradual de la Estación Espacial Internacional.

Jared Isaacman explicó que este plan responde a una competencia global creciente, especialmente con China, y marca un cambio de misiones puntuales a operaciones sostenidas en el espacio.

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