¿NASA confirma segunda luna con el asteroide 2025 PN7?

El asteroide 2025 PN7 lleva un tiempo orbitando en el Sistema Solar, lo que ha dejado ver en el cielo a dos Lunas que acompañan a la Tierra en su órbita desde el 2 de agosto del 2025.
El asteroide PN7 es una cuasiluna de aspecto rocoso que fue descubierto por el telescopio Pan-STARRS 1 debido a su brillo; y a causa de que este se encuentra orbitando junto a la Tierra, da la ilusión óptica de que se trata de una segunda Luna.
Pese a que el PN7 fue visto de nueva cuenta en 2025, el primer avistamiento de este cuerpo rocoso se dio en 2014, y de acuerdo con los expertos, este asteroide no representa un peligro para la Tierra.
¿La NASA confirmó una segunda Luna?
La NASA no ha emitido ninguna información sobre el asteroide PN7; sin embargo, el sondeo del telescopio hawaiano Pan-STARRS 1 arrojó información sobre este asteroide, que actualmente se encuentra orbitando 1:1 con la Tierra.
El PN7 es un asteroide tipo Apolo que se encuentra a una distancia de aproximadamente 4 millones de kilómetros de la Tierra; mientras que la distancia mínima que se ha registrado es de 299.000 kilómetros, lo que lo ha hecho parecer una segunda Luna.
El PN7 fue nombrado como una cuasiluna debido a que este se encuentra orbitanto junto a la Tierra a una distancia en la que puede parecer una segunda Luna desde 1965, y permanecerá así al menos 128 años.
Un artículo científico publicado en las Notas de Investigación de la Sociedad Astronómica Estadounidense (RNAAS por sus siglas en inglés) señala que el PN7 se encuentra cerca de la Tierra desde 1965, y continuará así hasta el año 2083.
Hasta el momento se ha registrado el avistamiento de al menos siete cuasilunas que han acompañado a la Tierra en su órbita alrededor del Sol:
- 164207 Cardea
- 277810
- 2013 LX28
- 2014 OL339
- 469219 Kamoʻoalewa
- 2023 FW13
- 2025 PN7
La trayectoria del asteroide PN7 no puede seguirse en vivo, pues este cuerpo rocoso únicamente puede ser visto con telescopios refractoos que tengan una apertura de al menos 70 milímetros.
Los asteroides están compuestos por rocas, metales y compuestos de carbono; y de acuerdo con la NASA, estos son más grandes que los meteoroides, pero son más pequeños que los planetas.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.