Lluvia de meteoros Eta Acuáridas 2026 ¿Cuándo y a qué hora será visible?

Las lluvias de meteoros son el resultado de desechos cósmicos conocidos como meteoroides que entran a la atmósfera terreste a una alta velocidad, generalmente son conocidas como lluvias de estrellas fugases debido a su apariencia.

Las Eta Acuáridas comienzan a alcanzar la máxima actividad a principios de mayo, y esto ocurre anualmente cuando estas se encuentran viajando a aproximadamente 65.4 kilómetros por segundo cuando entran a la atmósfera de la Tierra.

Debido a su velocidad, estos meteoros dejan fragmentos incandescentes durante su trayecto o estelas luminosas, y estos pueden durar varios segundos o incluso minutos; de acuerdo con la NASA.

Lluvia de estrellas ı Foto: Especial

¿Cuándo y a qué hora será visible la lluvia de Eta Acuáridas?

La NASA informó que la lluvia de Eta Acuáridas produce al menos 50 meteoros por hora durante su hora pico, y estas son visibles en el hemisferio norte y en el hemisferio sur antes del amanecer.

En 2026 la lluvia de estrellas Eta Acuáridas ocurrió durante la noche del 5 al 6 de mayo, por lo que fueron visibles alrededor de las 04:00 horas y durante unas horas antes del amanecer.

Los meteoros provienen de partículas de cometas y fragmentos de asteroides, y las que dan paso a las Eta Acuáridas provienen del cometa 1P/Halley, pues cada que este regresa al sistema solar interior desprende una capa de huelo y roca.

Debido a que los granos de polvo colisonian con la atmósfera terrestre se producen las Eta Acuáridas en mayo; pero también en octubre produce la lluvia de Oriónidas, por lo que de haberte perdido la lluvia de estrellas fugaces de mayo aún puedes observar otra lluvia de estrellas en 2026.

Lluvia de estrellas ı Foto: Especial

Para el 2026 se espera que la lluvia de Oriónidas alcance su pico máximo de actividad durante la madrugada del 21 al 23 de octubre, y se estima que tenga una actividad de entre 10 y 20 meteoros por hora.

La NASA apunta que el cometa Halley tarda aproximadamente 76 años en completar una sola orbita alrededor del Sol, por lo que la última vez que fue avistado fue en 1986 y se estima que se vuelva a ver hasra 2061.

Este cometa fue descubierto en 1705 por Edmun Halley, quien pudo predecir la órbita del cometa basándose en las observaciones previas de otros cometas. Se estima que este cometa tiene una dimensión de 16x8x8 kilómetros.

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