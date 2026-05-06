¿Existe un planeta detrás de Neptuno? Esto apuntan expertos

Plutón fue descartado como el noveno planeta del Sistema Solar dejando a Neptuno en el lugar del último planeta, pero recientemente expertos internacionales señalaron que puede existir un objeto oculto detrás de Neptuno.

Luego de que se realizaran diversos análisis, este descubriemiento abre la posibilidad de que Neptuno no sea el último objeto masivo dentro del Sistema Solar.

La revista científica The Astrophysical Journal ha realizado una serie de publicaciones sobre el análisis de un objeto transneptuniano de baja inclinación.

Neptuno ı Foto: Especial

Objeto descubierto detrás de Neptuno

De acuerdo con la revista científica, en las regiones más distantes del sistema solar existe una gran catidad de estructuras dinámicas anómalas.

Apuntan que esto sugiere que puede existir un cuerpo transnetuniano masivo que no ha sido detectado, e incluso plantean la posibilidad de que este sea el Planeta nueve (P9) del Sistema Solar.

En dicha publicación señalan que observaron objetos que cruzan la órbita de Neptuno, y realizaron simunaciones de cuerpos que modelan las perturbaciones graitacionales de los planetas.

“La marea galáctica y las estrellas que pasan cerca, a partir de condiciones iniciales que explican la migración primordial de los planetas gigantes y la evolución temprana del Sol dentro de un cúmulo estelar" señala la publicación.

Neptuno ı Foto: Especial

Precisaron que existe una arquitectura orbital que se ajusta a un modelo incluyendo el planeta número nueve, y aseguran que "define una serie de predicciones observacionales que podrían resolverse en un futuro próximo."

Hasta el momento no se ha confirmado la existencia del P9, pues las órbitas analizadas pueden generarse por la marea galáctica o planetas errantes que provocan inestabilidad orbital.

Existen 17 objetos transneptunianos que son analizados debido a sus bajas inclinaciones y prehuelos, pues "experimentan un rápido caos orbital y tienen una vida útil dinámica corta."

Se han identificado más de una docena de objetos de oposición múltiple ı Foto: Captura de pantalla

En el artículo "Generación de objetos transneptunianos de baja inclinación que cruzan la órbita de Neptuno por el Planeta Nueve" los autores Konstantin Batygin,Alessandro Morbidelli,Michael E. BrownyDavid Nesvorný explican varias hipotesis sobre la existencia del P9.

Sostienen que su trabajo aporta “nuevas pruebas que respaldan la hipótesis P9″, por lo que señalan que se debería someter a una prueba rigurosa no sólo la dinámica que ellos proponen, sino todas las que han emitido posturas a favor de la existencia de otro planeta.

Sistema solar ı Foto: Especial

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