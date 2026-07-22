Calcula en 37,500 mdd EU costo de la guerra contra Irán hasta ahora

LA IMAGEN satelital muestra humo de la planta de desalinización de Subiya Power and Water, en Subiya Kuwait, ayer

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó ayer que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha tenido un costo oficial de 37 mil 500 millones de dólares, durante una audiencia ante el Comité de Asignaciones del Senado en la que defendió una solicitud de presupuesto de defensa por 1.5 billones de dólares.

El costo estimado de la guerra calculado por el Pentágono, equivale a aproximadamente 4.6 años del gasto total anual de UNICEF, que es de 8,151 millones de dólares y supera en más de tres años los recursos destinados al programa estadounidense Head Start para educación y apoyo a niños de bajos ingresos, que es de 12,300 millones de dólares.

EL DATO: LAS FUERZAS Armadas de EU completaron la onceava noche consecutiva de ataques contra Irán anunció el Comando Central en una publicación en redes sociales.

La petición incluye casi 70 mil millones de dólares destinados al conflicto con Irán, mientras el gobierno del presidente Donald Trump busca ampliar los recursos para las fuerzas armadas.

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Al ser cuestionado por el senador demócrata Dick Durbin sobre el gasto acumulado, Pete Hegseth respondió: “La estimación que tenemos al día de hoy es de 37 mil 500 millones de dólares”. El funcionario explicó que parte de esa cantidad corresponde a gastos que continuarán hasta el cierre del año fiscal, como alimentación y otros costos relacionados con los militares desplegados.

La cifra presentada por el funcionario supera estimaciones anteriores. En mayo, el contralor del Pentágono, Jules Jay Hurst III, calculó el costo en 29 mil millones de dólares. Además, un análisis preliminar del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estimó que el conflicto representaba cerca de 40 mil millones de dólares, aunque sin incluir algunos gastos operativos contemplados en el presupuesto regular del Departamento de Defensa.

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La comparecencia ocurrió en medio de cuestionamientos de legisladores demócratas y protestas de manifestantes que interrumpieron parte de la sesión. También se produjo después de que el Pentágono informara la muerte de tres militares estadounidenses más, lo que eleva a 17 el número de fallecidos desde el inicio de la escalada en julio. Más de 100 militares han resultado heridos.

Pete Hegseth defendió la solicitud de nuevos recursos y aseguró que el dinero es necesario para mantener las operaciones militares. “Sin estos fondos, nos enfrentamos a déficits críticos”, declaró ante los senadores.

RUMBO DE AGRESIÓN. Durante la audiencia, legisladores demócratas cuestionaron la estrategia del gobierno estadounidense y acusaron a la administración de solicitar más dinero sin presentar un plan claro para terminar la guerra.

El senador Gary Peters afirmó que el secretario de Guerra acudía al Congreso a pedir fondos adicionales pese a que, según su postura, no existía una estrategia de largo plazo para alcanzar la victoria.

Pete Hegseth rechazó las acusaciones y afirmó que calificar la operación militar como un fracaso era una postura irresponsable. Gary Peters insistió en sus críticas y señaló que el problema no era la falta de recursos, sino la conducción del conflicto.

Horas antes, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos prepara nuevos ataques contra una instalación nuclear subterránea iraní cercana a la ciudad de Natanz. El magnate afirmó que se trata de la llamada Montaña del Pico y aseguró que la operación podría realizarse próximamente.

PROBABLEMENTE atacaremos esa zona muy pronto. Y no hay nada que puedan hacer al respecto. Si creyera que pueden hacer algo, jamás lo diría. Pero atacaremos y con mucha fuerza DONALD TRUMP Presidente de EU



“Probablemente atacaremos esa zona muy pronto. Y no hay nada que puedan hacer al respecto”, declaró durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Líbano, Joseph Aoun.

También dijo que no tenía información confirmada sobre si Irán trasladó centrifugadoras nucleares a esa instalación, pero afirmó que Teherán no cuenta con el material necesario para enriquecer uranio.

En tanto, Donald Trump aseguró que Irán busca reunirse con Washington para negociar el final del conflicto, aunque sostuvo que no aceptará conversaciones hasta que considere que existe una intención seria.

Además, afirmó que el bloqueo impuesto por la Marina estadounidense en el estrecho de Ormuz continúa y advirtió que cualquier ataque iraní contra buques comerciales provocará una respuesta mucho más fuerte.

EL TIP: EL PENTÁGONO identificó a un soldado que murió en servicio en Jordania, como Angel S. Ram persad, de 28 años.

A su vez, informó que ordenó permitir nuevamente los vuelos directos de aerolíneas estadounidenses hacia Líbano, tras su reunión con Joseph Aoun, con el objetivo de facilitar los viajes de ciudadanos estadounidenses hacia ese país.

AMPLIAR CONFLICTO. Desde Irán, la sede central militar Jatam al-Anbiya advirtió que cualquier ataque estadounidense contra instalaciones nucleares u otros sitios sensibles será considerado una expansión de la guerra en la región.

El mando militar iraní señaló que, si Estados Unidos avanza contra esos objetivos, los intereses estadounidenses y los de sus aliados serán considerados blancos de ataque.

Mientras que la Guardia Revolucionaria iraní también afirmó haber realizado nuevos ataques contra posiciones relacionadas con Estados Unidos en Jordania y aseguró haber destruido un sistema de radar defensivo y un avión de combate F-15.

Sin embargo, el Ejército jordano informó que interceptó cinco drones y tres misiles lanzados desde Irán, sin que se registraran víctimas o daños materiales.

Irán también aseguró haber destruido con misiles de crucero el principal centro de datos de Amazon en Baréin, como respuesta a los recientes bombardeos estadounidenses contra territorio iraní. Hasta ahora, ni Amazon ni las autoridades estadounidenses o bareiníes han confirmado esa versión.