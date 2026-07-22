Con 279 votos a favor y 81 en contra

Redes sociales quedan prohibidas en Francia

Aprueban ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 15 años; Francia se convierte en el primero de Europa en impedir que adolescentes utilicen plataformas como TikTok

EL PARLAMENTO francés vota prohibición de las redes sociales, ayer.
EL PARLAMENTO francés vota prohibición de las redes sociales, ayer. Foto: Reuters
Por:
La Razón Online

EL PARLAMENTO francés aprobó ayer una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, con lo que el país se convierte en el primero de Europa en impedir que adolescentes utilicen plataformas como TikTok.

El proyecto fue avalado por el Senado y posteriormente por la Asamblea Nacional con 279 votos a favor y 81 en contra. El presidente Emmanuel Macron celebró la decisión y afirmó que abre el camino en Europa para proteger a menores.

La medida se aplicará en dos etapas. A partir del 1 de septiembre, los adolescentes de 15 años ya no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales. Desde enero de 2027, la restricción alcanzará también a las cuentas ya existentes.

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Las plataformas serán responsables de verificar la edad de los usuarios. La ley no contempla sanciones para los niños ni para sus padres. Además, incluye excepciones para enciclopedias en línea y proyectos digitales con fines educativos.

En el caso de YouTube y WhatsApp, la verificación de edad aplicará a funciones similares a una red social, como compartir contenido o publicar comentarios.

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