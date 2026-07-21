Nueva York no puede arrestar al ‘criminal de guerra’ Benjamin Netanyahu, pero Trump debería: Mamdani

Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, en un mensaje en video el 21 de julio de 2026.

Tras concluir que la ciudad de Nueva York no podría ejecutar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza, el alcalde Zohran Mamdani instó al gobierno de Donald Trump a proceder con la detención.

En un mensaje en video, Mamdani sostuvo que el premier israelí es un “criminal de guerra”, y fue más severo al describirlo como el “arquitecto de un terrible genocidio” contra el pueblo de Palestina.

“Es evidente que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden”, reconoció el alcalde. “El gobierno federal [de Estados Unidos], sin embargo, sí la tiene, y le pido que se una a la CPI y ejecute esta orden”, apremió.

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Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York ı Foto: AP

Netanyahu ‘no será arrestado’ en Estados Unidos: Trump

En una reciente entrevista con The New York Times, Mamdani afirmó que estaba considerando la posibilidad de arrestar a Netanyahu durante su visita a la ciudad de Nueva York en septiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Al respecto, sin referirse a los comentarios de Mamdani, Trump aseguró el pasado lunes que Netanyahu “no será arrestado, bajo ninguna circunstancia” mientras se encuentre en Estados Unidos.

Donald Trump señala con el dedo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el 29 de diciembre de 2025. ı Foto: Reuters

Además, en un posteo en su plataforma Truth Social, el presidente republicano recordó que Israel también se encuentra en guerra contra Irán desde el pasado 28 de febrero.

Durante su campaña para la alcaldía, Mamdani advirtió que ordenaría a la policía de Nueva York arrestar a Netanyahu si ponía un pie en la ciudad, en virtud de la orden emitida por la CPI por su papel en el genocidio en Gaza, reconocido así por la propia ONU.

Netanyahu no es bienvenido en Nueva York: Mamdani

Mamdani sostuvo que Netanyahu no es bienvenido en la ciudad de Nueva York, y recordó que, desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás, el 7 de octubre de 2023, el número de palestinos asesinados en Gaza asciende a 73 mil 283, según el balance del Ministerio de Salud gazatí al corte del 20 de julio.

Además, la ONU ha documentado crímenes contra niños palestinos, así como el asesinato de 20 mil menores de edad entre octubre de 2023 y octubre de 2025.

“Si bien no podemos poner fin al genocidio por nuestra cuenta, podemos decidir si nuestro silencio se convertirá en otra arma y podemos examinar todas las herramientas que tenemos para defender la humanidad y la dignidad de todas las personas", concluyó Mamdani.

Benjamin Netanyahu is a war criminal. pic.twitter.com/YRezmW6YVx — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 22, 2026

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cehr