Alcalde de Nueva York analiza si puede arrestar a Netanyahu durante su visita a la ONU

Zohran Mamdani (izq.) aseguró que analiza con el departamento jurídico de Nueva York si existe alguna facultad legal para detener a Benjamin Netanyahu (der.) durante su visita a la ONU.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que mantiene conversaciones con el departamento jurídico de la ciudad para determinar si existe alguna base legal que permita detener al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cuando visite la ciudad en septiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

No obstante, aclaró que cualquier decisión se limitará estrictamente a lo que autorice la legislación vigente, según declaraciones brindadas a una entrevista para The New York Times.

El alcalde Zohran Mamdani, el 2 de enero. ı Foto: REUTERS

Mamdani sostuvo que, en su opinión, Netanyahu “debería estar en La Haya”, al recordar que el Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió en 2024 una orden de arresto en su contra por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

Sin embargo, reconoció que aún desconoce si un alcalde estadounidense tiene facultades para ejecutar una medida de ese tipo y señaló que el tema permanece bajo análisis con sus asesores legales.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. ı Foto: Reuters

Asimismo, el alcalde precisó que no pretende crear ni reinterpretar las leyes para cumplir ese objetivo, sino que se actuará con base “únicamente en lo que la ley permita en Nueva York”.

Netanyahu visitará Nueva York y volverá sin contratiempos, confió Israel

Al respecto, el gobierno de Israel rechazó la posibilidad de que Netanyahu enfrente una detención durante su estancia en Estados Unidos.

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, confió que Netanyahu acudirá a la Asamblea General, pronunciará su discurso y regresará a Israel sin contratiempos.

Aspecto de uno de los ataques en Gaza, como parte del conflicto entre Israel y Hamás, iniciado en octubre de 2023. ı Foto: Reuters

En este sentido, acusó a Mamdani de utilizar el tema para generar confrontación política en lugar de atender los problemas de la ciudad y combatir el antisemitismo.

Por otro lado, en una entrevista concedida al conductor de radio Sid Rosenberg, Benjamin Netanyahu rechazó las declaraciones del alcalde neoyorquino y cuestionó su postura frente al conflicto en Medio Oriente.

El primer ministro israelí acusó que Mamdani dirige sus críticas contra Israel, al que describió como “la única democracia que defiende los valores estadounidenses”, mientras, según él, muestra simpatía hacia el movimiento islamista Hamás.

WATCH: NYC Mayor Zohran Mamdani said he is in "an active conversation" with the city's Law Department about whether he has the authority to order the arrest of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu if he visits New York for the U.N. General Assembly.



"I believe that Prime… pic.twitter.com/GZJAfbvWGU — Clash Report (@clashreport) July 18, 2026

Además, Netanyahu acusó al alcalde de mantener una postura hostil hacia Israel e incluso de “odiar en secreto” a Estados Unidos.

De acuerdo con información recuperada por medios internacionales, especialistas en derecho han señalado que la viabilidad de un eventual arresto enfrenta importantes obstáculos legales, debido a que Estados Unidos no forma parte del Tribunal Penal Internacional y no reconoce la jurisdicción de ese organismo.

Además, diversas normas federales limitan la actuación de autoridades locales frente a jefes de Estado extranjeros.

Con información de Europa Press.

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