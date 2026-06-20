Pactan tregua Israel y Hezbolá tras atorar plan de paz Irán-EU

Ataque militar israelí en el sur del Líbano, visto desde el norte de Israel, ayer.

Después de que una escalada de hostilidades en el Líbano pusiera a prueba seriamente el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio, Israel y Hezbolá acordaron un alto al fuego que entró en vigor desde las 16:00 horas de este viernes, de acuerdo con un funcionario estadounidense.

Un funcionario israelí expresó que la tregua se rompería sólo si el grupo libanés ataca al Estado hebreo: “Si Hezbolá ataca, Israel responderá. Seguiremos frustrando las amenazas contra Israel”, detalló.

El Dato: El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, planea un viaje a Oriente Medio la próxima semana y se espera que visite Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, informó Axios.

Dos fuentes de seguridad libanesas afirmaron a Reuters que Israel emprendió una docena de ataques aéreos durante la primera hora tras la entrada en vigor del alto al fuego, pero no se registró ninguno después de las 17:00 horas.

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Sin embargo, el Ministerio de Salud libanés informó que los ataques aéreos israelíes causaron la muerte de al menos 47 personas e Israel confirmó la muerte de cuatro de sus soldados al sur del Líbano.

Durante una breve declaración, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que “en este momento, el fuego ha cesado”. Además, defendió el derecho a la autodefensa: “Y lo digo con aprecio y respeto, en mis conversaciones con mi amigo, el presidente Trump”.

Por su parte, el portavoz del Ejército israelí, el general de brigada Effie Defrin, aseguró que seguirán con su “misión” en Líbano “hasta que se les ordene lo contrario”.

“Cualquier asunto relacionado con acuerdos es competencia del gobierno. Mientras no recibamos órdenes diferentes, actuaremos de acuerdo con las del jefe del Estado Mayor del Ejército”, expresó. Además, sostuvo que Israel tiene “plena libertad operativa para eliminar amenazas en cualquier zona” de Líbano.

En una entrevista telefónica con NBC News, el presidente Donald Trump declaró que instó a Israel a apoyar un alto al fuego con Hezbolá.

“Es algo positivo. Es como la guinda del pastel”, añadió, refiriéndose al memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

El mandatario estadounidense también destacó su relación con Netanyahu.

“Siempre me he llevado bien con Bibi. A veces solo hay que calmarse y usar la cabeza”, afirmó.

Durante una entrevista con Axios, se le cuestionó sobre las lecciones aprendidas durante la guerra con Irán acerca del ejercicio de su autoridad y sus restricciones. Ante ello, el presidente de Estados Unidos aseguró que no hay límites en su poder.

“No hay límites. No. Todavía no he aprendido esa lección. Sé que los hay, pero, ya sabe. No hay límites”, señaló.

Estados Unidos e Irán pospusieron de última hora la reunión que tenían prevista este viernes en Ginebra para formalizar el memorando de entendimiento que firmaron digitalmente un día antes y comenzar a discutir los detalles de un acuerdo de paz más duradero.

Bajo este contexto de tensiones, la delegación iraní suspendió su viaje debido a los ataques israelíes en Líbano, informó Teherán. Además, exigió el fin de la ocupación israelí en el sur libanés y responsabilizó a Estados Unidos por no contener al gobierno de Israel.