Acusan autoritarismo del gobierno de Ortega

LA OFICINA de Asuntos del Hemisferio Occidental instó a los “socios de la región” a unirse a EU para garantizar que los nicaragüenses elijan un futuro libre de una tiranía.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó ayer al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de mostrar su “verdadera naturaleza autoritaria” tras afirmar que en el país no volverán a celebrarse elecciones. El funcionario llamó a la comunidad internacional a responder de manera conjunta ante lo que consideró un nuevo golpe a la democracia.

En un comunicado difundido por el Departamento de Estado, Marco Rubio señaló que las declaraciones de Daniel Ortega demuestran el rumbo del gobierno encabezado por el mandatario y la copresidenta Rosario Murillo, su esposa.

“Las declaraciones de Daniel Ortega de que, bajo la dictadura de su familia, Nicaragua nunca volverá a celebrar elecciones dejan al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria”, afirmó.

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El funcionario estadounidense sostuvo que Daniel Ortega y Rosario Murillo “han abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular” y defendió el derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus gobernantes. También pidió a la comunidad internacional demostrar que el gobierno no puede mantener relaciones normales con otros países mientras, dijo, socave los principios democráticos.

Las declaraciones de Marco Rubio se dieron después de que Daniel Ortega afirmara, durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, que no permitirá procesos electorales que arriesguen el control del oficialismo.

“No volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos, la oposición, atrapar el gobierno, atrapar el poder”, declaró el mandatario.

Daniel Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y desde 2017 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien fue designada copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional.

Por su parte, Panamá llamó a consultas a su embajador en Nicaragua, Eddy Davis Rodríguez, una medida que reduce el nivel de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

EL TIP: OPOSICIÓN recordó que en 2021 encarcelaron a aspirantes opositores, líderes políticos, periodistas y sacerdotes.

La Cancillería panameña afirmó que eliminar un derecho fundamental como el voto representa un fuerte agravio a los principios democráticos y reiteró su compromiso con la democracia, el orden constitucional, las libertades fundamentales y el pluralismo político. Además, pidió respetar los derechos civiles y políticos y preservar la vía electoral.

Con esta decisión, Panamá se sumó a las críticas expresadas por EU, así como de Costa Rica. El gobierno costarricense manifestó el lunes su preocupación por el cierre de los espacios cívicos en Nicaragua, pronunciamiento que fue rechazado por el Ejecutivo sandinista.

EL DATO: LA OFICINA de Asuntos del Hemisferio Occidental instó a los “socios de la región” a unirse a EU para garantizar que los nicaragüenses elijan un futuro libre de una tiranía.

En tanto, el movimiento opositor Unión Democrática Renovadora (Unamos) pidió a la comunidad internacional ejercer la máxima presión política y diplomática para impedir que Ortega elimine definitivamente las elecciones.

La organización aseguró que desde el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007, los nicaragüenses son privados de elecciones libres. También afirmó que el mandatario dejó al descubierto “la naturaleza tiránica de su régimen” y que el oficialismo teme enfrentar el voto.