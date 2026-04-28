¿La rotación de la Tierra está cambiando? Esto dice la NASA

El planeta Tierra gira sobre su eje una vez al día, pero de acuerdo con la NASA la tasa de rotación puede variar hasta en un milisegundo por día; sin embargo, reportes recientes señala que el día podría durar 25 horas.

La Tierra es el quinto planeta más grande del Sistema Solar y es el único que cuenta con agua líquida en su superficie, tiene un diámetro ecuatorial de 12 mil 756 kilómetros, y se encuenta a una unidad astronómica de distancia del Sol.

Durante su trayecto, la Tierra completa su rotación en un estimado de 23.9 horas, por lo que la medida de 24 horas solamente es un estimado del tiempo en el que este planera completa su trayectoria de rotación.

Imagen ilustrativa de la Tierra ı Foto: Especial

¿Por qué se dice que los días durarán 25 horas?

De acuerdo con la NASA, la Tierra requiere un total de 365.25 días para poder terminar su trayectoria alrededor del Sol, por lo que cada cuatro años se agrega un día en el calendario para que este sea coherente con la trayectoria del planeta.

La Tierra puede aumentar su rotación en caso de que la masa se acerque al eje de rotación, mientras que la velodcidad disminuye cuando su masa se aleja del eje de rotación.

En una publicación la NASA señala que en caso de que el hielo de la Tierra se derrita; como el de los glaciares de montaña y las capas de huelo de Groenlandia y la Antártida, la rotación de la Tierra podría cambiar.

Imagen ilustrativa del deshielo ı Foto: Especial

Este cambio en la rotación se registraría únicamente en caso de que el agua derretida fluyera hacia el océano, mientras que si esta permanece cerca de su fuente derretida no se daría un movimiento neto de masa, por lo que la rotacón de la Tierra no presentaría cambios.

En caso de que el agua derretida fluyera hacia el océano y esta se dispersara esto representaría un movimiento neto de masa, por lo que la rotación del planeta sí presentaría un cambio.

Por ejemplo, si la capa de hielo de Groenlandia se derritiera por completo y el agua de deshielo fluyera por completo hacia el océano, el nivel global del mar aumentaría unos siete metros (23 pies) y la Tierra rotaría más lentamente, con la duración del día. haciéndose más largo de lo que es hoy, en unos 2 milisegundos NASA



Antártida ı Foto: Especial

Como un impacto del cambio climático, la NASA señala que el derretimiento del hielo marino no representa un cambio para el nivel del mar debido a que este desplaza su volumen, por lo que esto no generaría un cambio en la rotación de la Tierra.

Debido a esto, la posibilidad de que la rotación de la Tierra se modifique tanto como para que la duración de los días pase de 24 a 25 horas parece una posibilidad lejana pero no imposible, por lo que se estima que esto incluso podría ocurrir incluso dentro de 200 millones de años.

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