¿En dónde caerá el gran asteroide 99942 Apophis y cuándo?

El asteroide Apophis recibió este nombre haciendo referencia a la deidad conocida como Dios del Caos, aunque incluso se llegó a creer que era por el personaje de la serie de televisión Stargate SG-1.

El Dios del Caos tiene una medida estimada de 450 metros en su eje más grande, mientras que el más corto mide aproximadamente 170 metros, dándole un tamaño incluso más grande en comparación al edificio Empire State.

Este Objeto Cercano a la Tierra (NEO por sus siglas en inglés) fue descubierto en 2004 en el Observatorio Nacional Kitt Peak por Roy Tucker, David Tholen y Fabrizio Bernardi.

Se estima que este asteroide podría caber dentro del parque The Battery que se encuentra ubicado en el extremo de Manhatan, y de acuerdo con la imagen generada por The Planetary Society, este asteroide incluso sería más alto que varios edificios de Nueva York.

Apophisis en Nueva York ı Foto: The Planetary Society

¿En dónde caerá el ‘Dios del Caos’?

De acuerdo con la sociedad planetaria, en algunas observaciones de Apophis determinaron que el rango de la trayectoria de este asteroide incluía a la Tierra; sin embargo, las nuevas observaciones determinaron algo distinto.

Se determinó que Apophis no impactará sobre la Tierra, pero en 2029 ni en 2036 este asteroide de gran tamaño pasará incluso más cerca que algunos de los satélites geoestacionarios, pues su trayectoria está inclinada y lo alejará del ecuador.

Esta proximidad a la Tierra permitirá que el asteroide 99942 pueda ser visible en el cielo de Europa, África y Asia occidental como una estrella brillante, y se estima que esto ocurra el viernes 13 de abril.

Imagen ilustrativa de un asteroide ı Foto: Especial

Se estima que el 13 de abril del 2029 Apophis se encontrará a unos 31 mil 600 kilómetros de distancia de la Tierra, que equivale a aproximadamente 10 veces más cerca que la Luna.

El seguimiento realizado por los astrónomos ha permitido que se determine con mayor precisión la trayectoria de Apophis, e incluso se realizará un estudio de este en 2029.

La NASA realizará la misión OSIRIS-APEX a partir de abril del 2029, y durante 18 meses la nave espacial que trajo la muestra del asteroide Bennu en 2023 estudiará el impacto que tiene la gravedad de la Tierra en la velocidad de rotación y propiedades superficiales del asteroide Apophis.

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